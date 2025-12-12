El PSOE asegura que no ha recibido denuncia contra Izquierdo pero cree que no ha sido "claro" y le abre expediente

Archivo - El ex secretario de Estrategia y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, en rueda de prensa en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado este viernes que el partido no ha recibido ninguna denuncia contra el ya exmiembro de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, pero considera que no fue "claro" a la hora de presentar su renuncia y le abrirá una expediente de oficio para esclarecer los hechos.

En una rueda de prensa en Ferraz, para dar explicaciones sobre la investigación contra el exdirigente socialista Francisco Salazar por presunto acoso sexual, también se ha referido a Izquierdo, que en la víspera renunció voluntariamente a su cargo en la Ejecutiva y también como senador.

Torró le ha recriminado que esgrimiera "motivos personales y familiares" y que después, varios medios de comunicación apuntasen a una nueva denuncia por acoso sexual.

"Renuncia a sus órganos de manera voluntaria atribuyendo a unos motivos, luego vemos en los medios de comunicación lo que aparece, yo creo que podría haber sido más claro", ha señalado.

Por tanto ha decidido "como secretaria de organización" abrirle un expediente informativo "de oficio, sin denuncia", para esclarecer los hechos.