El PSOE asegura salir "a ganar" en Extremadura y carga contra el PP en las CCAA: "Renuncian a ejercer sus competencias"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que los socialistas "salen a ganar" en las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo 21 de diciembre al tiempo que ha cargado contra la gestión que hace el PP en sus gobiernos autonómicos, acusándoles de no utilizar los fondos extra transferidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y de renunciar a ejercer sus competencias.

"Evidentemente el PSOE sale a ganar y a pelear, a buscar cada voto, porque lo que está en juego es muy importante", ha indicado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según ha advertido el PP quiere un modelo de sociedad basado en bajar los impuestos "a quien más tiene" y "desproteger de esta manera a quien más lo necesita" tanto en Extremadura, como en Andalucía, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras.

"Vamos a salir a ganar, estamos convencidos", ha indicado Mínguez, que además ha censurado las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciando una 'pinza' en Extremadura contra el PP de PSOE y Vox. Así, le ha pedido que "deje de hacer el ridículo" y ha subrayado que el único que "blanquea a la ultraderecha" es el líder del PP.

"Para qué quiere gobernar el PP las comunidades autónomas si luego cuando tienen el poder no ejercen sus competencias", ha cuestionado, señalando que en Extremadura, y también en Castilla y León no están actuando para prevenir incendios forestales ni contratando bomberos, después de los devastadores fuegos de este verano.

"¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO"?

"¿Dónde está el dinero?", ha cuestionado, toda vez que el Gobierno central ha traspasado más de 300.000 euros adicionales a las comunidades autónomas desde que Sánchez está en La Moncloa, ha reprochado.

De este modo ha cargado contra las diferentes comunidades del PP, señalando que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha dicho que "no va a cumplir" la Ley del aborto ni la de Vivienda y por el contrario "cuelga el letrero de Madrid se vende" otorgando beneficios fiscales a los "multimillonarios y poderosos" mientras la Universidad Complutense de Madrid "no puede pagar las nóminas".

Respecto a Andalucía, Mínguez ha criticado que el presiente Juanma Moreno dijese que faltan más de 4.000 profesionales sanitarios en la región y lo considera la demostración del fracaso de su modelo. "¿Dónde está el dinero", ha repetido.

PÉREZ LLORCA, EL "IDEÓLOGO" DEL PACTO CON VOX

Finalmente, la portavoz socialista ha cargado contra el presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que este mismo lunes comparecía en el Congreso de los Diputados por la dana que dejó 229 muertos en Valencia hace un año.

"Si al señor Mazón se le está haciendo larga la comparecencia en el Congreso, que lleva tres horas, tendría que pensar que está durando todavía menos que su sobremesa en el Ventorro", ha lanzado.

Además, también ha criticado al candidato designado por Feijóo para sustituir a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, señalando que es el "ideólogo de los pactos con Vox". En ese sentido ha apuntado que la exconsejera Salomé Pradas le tenía guardado en su agenda telefónica como "Juanfran Mazón". "Igual que Alberto Quirón", ha apostillado en referencia a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, esto demuestra que en el PP y en Feijóo "es todo una decepción" porque Pérez Llorca fue "el que impulsó los pactos con Vox y ha negociado todos los presupuestos de recortes" con la formación de Santiago Abascal, ha apuntado.