El PSOE aspira a negociar los Presupuestos con "todos" y espera que no regresen "los vetos cruzados"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes que su partido aspira a negociar los Presupuestos Generales del Estado 2021 con "todas las fuerzas" que así lo deseen y espera que no regresen "los vetos cruzados", una época que ha situado en el pasado.

De esta forma ha respondido a las quejas vertidas por algunos de sus socios de investidura, que cuestionan que el Gobierno y el PSOE traten de llegar a acuerdos con ellos y con Ciudadanos de forma simultánea para las cuentas públicas del próximo ejercicio.

Lastra sostiene que "no es incompatible" cumplir el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con alcanzar pactos con otras fuerzas, como ha hecho el PSOE para sacar adelante con Ciudadanos para sacar adelante las últimas prórrogas del estado de alarma derivado del coronavirus.

LOS PRESUPUESTOS, "MÁS NECESARIOS QUE NUNCA"

"La negociación es precisamente la capacidad de llegar a acuerdos para poder cumplir con tus objetivos, eso es lo que hizo en la investidura" y lo que hará para tratar de conseguir que España tenga "unos buenos Presupuestos", ahora que son "más necesarios que nunca".

Por eso, la dirigente socialista ha subrayado que su partido y el Gobierno prevén sentarse con todas las fuerzas políticas en aras de ese objetivo y confía en que éste sea "un trabajo compartido, un trabajo en equipo y no sólo de las fuerzas que sustentan al Gobierno". "Y no me gustaría pensar que volvemos a una época, ya pasada, de vetos cruzados porque el país no se lo merece", ha apostillado.

En este punto, se le ha preguntado sobre los planteamientos realizados por los grandes empresarios pidiendo seguridad jurídica y mantener la reforma laboral para la reactivación económica tras la crisis del coronavirus.

A este respecto, Lastra ha respondido que el PSOE escucha "atentamente" sus reivindicaciones pero ha recalcado que ellos ya saben cuáles las propuestas incluidas en el acuerdo de investidura con Unidas Podemos y los acuerdos sobre fiscalidad y reforma laboral alcanzados con otras fuerzas. En todo caso, ha asegurado que cuando el Gobierno aborde la reforma laboral lo hará "de la mano de los agentes sociales".