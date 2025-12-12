El PSOE asume que pueden salir más denuncias de acoso y asegura que seguirá actuando contra el machismo

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, a su llegada a una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido la actuación del PSOE ante los distintos casos de presunto acoso sexual y ha admitido que pueden aparecer más denuncias, pero lo importante, a su juicio, es que el partido seguirá actuando. "No es compatible ser socialista con ser machista", ha señalado.

Bernabé ha hecho estas declaraciones a los medios a la puerta de la sede del partido en la calle Ferraz después de una reunión de más de tres horas con las responsables territoriales de Igualdad con la número tres del partido, Rebeca Torró, para explicarles las conclusiones del informe por las denuncias contra el excargo socialista Francisco Salazar.

Ante la aparición de nuevos casos y dimisiones en las últimas horas, Bernabé ha señalado que "esto va a ser así probablemente algún tiempo" y que están siendo unos días "de mucha intensidad", pero se ha centrado en la respuesta "ejemplarizante" que a su juicio está dando el PSOE.

"No es una cuestión de cuántos, porque ya sabemos que esto está en la sociedad, es de cómo vamos a actuar", ha indicado, defendiendo que el PSOE "está actuando" y lo va a seguir haciendo. "No vamos a parar", ha añadido.

Bernabé no ha querido valorar los últimos casos, la denuncia contra el alcalde de Almussafes (Valencia) o el del expresidente de la Diputación de Lugo, después de que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, afirmase que conocía el caso de acoso desde el mes de octubre.

En una comparecencia en la que aparecía escoltada por varias de las secretarias autonómicas, ha asegurado que todas las presentes en la reunión han respaldado las propuestas que ha llevado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y ninguna de las presentes ha lanzado críticas a la salida del encuentro.

De hecho, al inicio la secretaria de la federación asturiana Nuria González seguía reclamando llevar las denuncias a la Fiscalía, al contrario de lo que defiende Ferraz, pero a la salida se ha mostrado más conciliadora, señalando que sale "satisfecha" de la reunión que a su juicio supone "un punto de inflexión" en el partido.

En la misma línea, la también Delegada del Gobierno en Valencia ha asegurado que tendrán "tolerancia cero" y ha reiterado que modificarán los estatutos y los reglamentos internos contra los comportamientos machistas. Considera además que tienen que exigirle al resto de partidos que también lo hagan.