El PSOE condena el ataque a la sede del PP en Huesca: "La violencia no tiene cabida en democracia"

Operarios limpian en el entorno de la sede vandalizada del PP en Huesca. - EUROPA PRESS

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha condenado el ataque ocurrido en la madrugada de este viernes en la sede del PP de Huesca, contra la que se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja, afirmando que "la violencia no tiene cabida en democracia" y que "condenar siempre es una responsabilidad institucional".

"Condenamos con firmeza el ataque sufrido contra una sede del Partido Popular en Huesca. La violencia no tiene cabida en democracia. Condenar siempre es una responsabilidad institucional. Porque, cuando se mira hacia otro lado, la crispación crece", ha afirmado el PSOE en un mensaje en la red social X.

Los socialistas también han esgrimido que defender la convivencia y la democracia "exige coherencia y unidad" frente "a cualquier forma de violencia".

La Policía Nacional investiga el ataque que entorno a la madrugada de este viernes, 29 de agosto, ha sufrido la sede del PP de Huesca, contra la que se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja.

Los hechos han ocurrido esta madrugada contra la puerta principal y cristaleras de la sede, ubicada en la calle Saturnino López Novoa de la capital altoaragonesa.

EL PSOE REPROCHÓ AL PP NO CONDENAR LOS ATAQUES

Anteriormente, los socialistas han criticado a los 'populares' por no haber condenado los más de 180 ataques a sus sedes desde noviembre de 2023, que dieron inicio a raíz de la negociación de la ley de amnistía, y ha atribuido los actos vandálicos al "clima de crispación" al que consideran que contribuyen PP y a Vox.

A principio de este mes los socialistas exigieron al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, "una condena expresa y sin matices" de estos ataques porque "callar es permitir y mirar para otro lado es justificar". "En democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena", subrayaron desde Ferraz.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Economía y Vivienda del PP, Juan Bravo, condenó ese mismo día el ataque a la sede socialista de la localidad de Vera (Almería), pero responsabilizó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar la "confrontación" al hablar de "muros".

"Él dijo que había un muro. Los que estaban dentro de su muro y los que estaban fuera. Fue el primero que, de alguna manera, buscó esa confrontación. Otros, desde el primer día, hablábamos de puentes. ¿Eso justifica la violencia? Evidentemente, creo que todos tenemos que tener una misma posición, la misma, y es estar en contra de cualquier tipo de violencia", adujo Bravo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.