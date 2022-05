PSOE cree que la llegada de Feijóo al Senado es bueno para que se pronuncie sobre la "España plural" y la corrupción

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha considerado este martes que la llegada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la Cámara Alta es un "buen momento" para que el líder 'popular' aclare la postura de su partido en "debates importantes", como el asunto de la España plural o la "pasividad" en cuanto a la corrupción de la formación.

"Igual es buen momento para aclarar su situación y temas tan importantes que conocemos estas semanas", ha señalado Granados en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde ha aludido a la polémica por las declaraciones del coordinador del PP, Elías Bendodo, sobre que España es un Estado plurinacional, unas palabras duramente criticadas por Ciudadanos y Vox.

Granados también ha lamentado que Feijóo no ha pronunciado "ni una palabra" respecto a los audios conocidos en los últimos días en los que el ex comisario José Manuel Villarejo habla con la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y ha expresado su esperanza de que supere "la pasividad" en cuanto a los asuntos de presunta corrupción en el PP.

La portavoz socialista también ha aludido a la igualdad, a un tema que "preocupa realmente" e incluso "escandaliza" en el PSOE, y ha mencionado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cargado durante el fin de semana contra el feminismo. "Y Feijóo aplaude", ha dicho.

"Aquí hemos tenido unos consensos de décadas y queremos saber qué opina Feijóo y cuál es la postura del PP en situaciones de claro retroceso en el momento en el que la ultraderecha entra en los gobiernos", ha continuado.

Feijóo tomará posesión este miércoles de su escaño en el Senado, justo un día después de ser elegido senador por designación autonómica por el Parlamento gallego, según ha confirmado el partido. Está previsto que el viernes reúna a los grupos parlamentarios en el Senado para "fijar las prioridades de esta nueva etapa".

Granados también ha valorado la visita a España de Juan Carlos y ha censurado que ha llegado a su fin sin "excusas" ni "explicaciones". "Creo que los españoles merecemos esas excusas", ha agregado,, antes de censurar la postura del PP a este respecto. "Asistimis a ese cerrado apoyo al rey emérito cuando creemos que las instituciones también se defienden desde la crítica", ha señalado.

Durante su intervención, la senadora socialista también ha puesto en valor la aprobación de la Ley de General de Telecomunicaciones, a debate en el pleno de este miércoles, y ha resaltado que se trata de un "derecho" necesario para la "alfabetización".

La ley busca garantizar el acceso universal a internet a cualquier persona, independientemente de su situación económica o lugar de residencia y aporta protección a los consumidores y usuarios. En este sentido, y aunque se trate de "temas técnicos", Granados ha destacado que se trata del 3 por ciento del PIB, unos 28.000 millones de euros cada año.

En este contexto, Granados también ha resaltado "las diferencias" entre un Gobierno "que tira para adelante" y una oposición que "genera ruido y polariza el discuso público".