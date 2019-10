El PSOE defiende el apoyo "prácticamente unánime" en el grupo socialista del PE a la sentencia del Procés

Publicado 22/10/2019 12:21:05 CET

BRUSELAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista Iratxe García Pérez, ha defendido la posición "prácticamente unánime" dentro de su grupo de rechazar "un debate político" en la Eurocámara sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a doce líderes independentistas a entre nueve y 13 años de cárcel por el referéndum de independencia ilegal del 1-O, restando así importancia a las críticas de algunos miembros del grupo.

"No creemos que sea oportuno hacer un debate político sobre una sentencia judicial" que simplemente, ha dicho, cabe "respetar", ha explicado en rueda de prensa en la Eurocámara en Estrasburgo la presidenta del grupo S&D.

García Pérez ha dicho "respetar la posición personal" de alguno de sus "colegas" en el grupo que se han mostrado críticos con la sentencia del procés y la imposibilidad de hablar de ello en la Eurocámara durante esta sesión plenaria, pero ha insistido en que "la posición prácticamente unánime" del grupo era contraria a "incorporar en la agenda un debate sobre la situación en Cataluña".

"El Estado de Derecho es una cuestión fundamental para la Unión Europea. También por eso creemos que es importante en primer lugar el respeto a las decisiones judiciales", ha argumentado, dejando claro que "España es una democracia fuerte y donde hay totales garantías de respeto" a la separación de poderes. "Esta es la posición prácticamente unánime de nuestro grupo político", ha remachado, mostrándose convencida de que habrá espacio para "debates que sean necesarios" en el seno del grupo sobre Cataluña.

Así, García Pérez ha reconocido entender "que se vea con preocupación la situación que se vive en estos momentos" por el "conflicto de Cataluña" pero ha subrayado su "plena confianza" en que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez "va a ser capaz de gestionar, como lo está haciendo hasta este momento, esta situación", garantizando que se respeta la decisión judicial y se busca "una solución política".

Iratxe García ha defendido que "se lleva años esperando" una solución política que "evidentemente se necesita más que nunca para poder garantizar la convivencia dentro de Cataluña", pero ha dejado claro que no se puede "permitir" que haya "un Gobierno en Cataluña que gobierna solo para los que piensan de una manera" y no para todos los ciudadanos, aunque no sean independentistas. "Es importante hacer esta reflexión", ha zanjado.

La eurodiputada socialista flamenca belga Kathleen Van Brempt, ha avisado de que el hecho de que "España es un Estado de Derecho" no significa "que no pueda tener problemas con su sistema judicial", al tiempo que ha considerado "inaceptable" la violencia policial en Cataluña. "Tenemos que tener la valentía para hablar de esto a nivel europeo", ha dicho a través de su Twitter.

Su homóloga eslovena, Tanja Fajon, que ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a "los presos políticos" en Cataluña y a una solución dialogada, es otra de las voces que se ha mostrado más críticas dentro del grupo socialista europeo, aunque fuentes del grupo restan importancia asegurando que ven el conflicto catalán "en su clave nacional".