El PSOE defiende que ya ha dado "todas las explicaciones posibles" del 'caso Leire Díez'

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido que el partido ya ha dado "todas las explicaciones posibles" sobre el 'caso Leire Díez' e insiste en que es el tiempo de la investigación judicial con la que, asegura, están colaborando.

Mínguez ha respondido así al ser cuestionada por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sostiene que el PSOE pagó a la llamada 'fontanera' más de 43.000 euros a través de distintas empresas. Según los investigadores Díez participaba en una trama junto al 'exnúmero tres' Santos Cerdán para entorpecer causas judiciales contra el partido y el Gobierno.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, dice que ha quedado demostrada la colaboración de los socialistas con la Justicia y ha dado por buenas las palabras de la presidenta, Cristina Narbona, que tras declarar en la causa como testigo, en la víspera, admitió que Díez le ofreció información y esta le remitió a Cerdán.

En este punto, respecto a la información que Leire Díez trasladó a Cerdán, consideran que es el ex secretario de Organización quien tiene que dar explicaciones. "Se lo tendrán que preguntar a la persona que dijo esto", señaló en referencia a Cerdán, que está siendo investigado por varias causas de presunta corrupción.

"Santos Cerdán ya no forma parte de la organización y por lo tanto insistimos, colaboración máxima, transparencia máxima, explicaciones las que tengamos, pero no podemos explicar aquello que nosotros no sabemos", ha zanjado.

Mínguez también ha reiterado su confianza en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González --que declara este jueves como investigada en la misma causa-- y dice que ha actuado con transparencia al admitir que se "tomó un café" con ella, pero que no participó en ninguna acción posterior.

"¿Por qué le estamos exigiendo tanto al Partido Socialista cuando nosotros mismos somos los más autoexigentes con nuestros militantes?", se ha quejado Mínguez para defender a continuación la actuación del PSOE: "Estamos dando todas las explicaciones posibles", ha recalcado.

Así ha reiterado que ahora es el tiempo de la investigación y ha pedido dejar que siga su curso. "Somos los primeros interesados en que se sepa toda la verdad", ha apuntado. Asegura por tanto que el PSOE está "muy tranquilo" porque ha tomado "decisiones importantes". "Confiamos en que la verdad saldrá a la luz", ha añadido.

Ante las reiteradas peticiones de explicaciones políticas por el 'caso Leire Díez', Mínguez ha defendido que ya se han dado. A su juicio, lo hizo la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, poco después de que la UCO registrase la sede de Ferraz y lo también Narbona al dar cuenta de sus contactos con la exmilitante. "¿Qué mas explicaciones políticas se nos puede pedir?", se ha quejado.