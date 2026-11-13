El PSOE denuncia al PP tras asegurar Koldo que le ofrecieron dinero si mentía contra el Gobierno

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado al Partido Popular después de que el exasesor ministerial Koldo García, condenado por el 'caso mascarillas' a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo, asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Presentada ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala presuntos delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación.

La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a una empresa editora a la que apunta por el pago de la defensa de Koldo.

Los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular".

"Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE.

Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto".

En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir".