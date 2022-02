El PSOE descarta una abstención en Castilla y León para no ser los "pagafantas" del PP

Cree que PP y Vox "tienen hecho" el pacto para que la formación de Abascal entre en el gobierno autonómico

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE no favorecerá un gobierno del PP en Castilla y León con su abstención y desde sus filas aseguran que en la organización no hay debate interno al respecto. "No vamos a ser los pagafantas del PP", han señalado fuentes socialistas que además vaticinan que habrá entendimiento entre el partido de Pablo Casado y Vox y no será necesaria una repetición electoral.

Los socialistas se desmarcan así de la posibilidad de una abstención que facilite que el líder del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se vea obligado a contar con el apoyo de Vox, como han pedido en los últimos días los alcaldes socialistas de Valladolid, Óscar Puente y de León, Antonio Díez.

Desde el partido restan importancia a esas declaraciones y niegan que las opiniones manifestadas tengan la capacidad de presionar a la dirección nacional del PSOE.

Por el contrario, remiten a las condiciones planteadas este martes en el Senado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exhortó al PP a romper los acuerdos que tiene con Vox en comunidades como Madrid, Murcia y Andalucía para poder hablar de una posible abstención del PSOE en Castilla y León.

En este sentido han insistido en que si el PP quiere la abstención del PSOE, primero debe pedirlo y después debe explicar por qué. Además, fuentes del PSOE han señalado que el PP está "en una trampa" en Castilla y León y subrayan que se han metido en ella "ellos solos" y que nadie les obligó a convocar unas elecciones en las que han perdido a un socio de Gobierno como Ciudadanos para sustituirlo por Vox.

"PP Y VOX LO TIENEN HECHO"

Por otra parte, desde el partido trasladan el convencimiento de que PP y Vox tienen prácticamente cerrado un acuerdo para gobernar conjuntamente en esta comunidad, que incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo. "Lo tienen hecho", han afirmado fuentes del PSOE, que van más allá y sostienen que el PP ha concedido al partido de Santiago Abascal todas las condiciones que les han puesto excepto "la portavocía del Gobierno".

En este sentido, desde el PSOE piensan que la negociación se va a decidir en el reparto de "cargos" y la desligan de las primeras condiciones que ha puesto Vox para apoyar a Mañueco: la derogación de la ley de Violencia de Género y del decreto de Memoria Histórica de la Comunidad de Castilla y León.

Sin embargo, desde la dirección nacional del PP se han mostrado partidarios de un gobierno en solitario de Mañueco. Este lunes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sostuvo que hay que desterrar de la vida política la idea de que la proporcionalidad en los votos o en los escaños obtenidos en unas elecciones dan carta blanca para pedir entrar en un gobierno.

García Egea se expresó así al ser preguntado sobre si pactaría con Vox en Castilla y León y añadió que a su entender, Alfonso Fernández Mañueco "tiene derecho a gobernar en solitario".