PSOE destaca la "empatía" de Gabilondo para liderar la investigación de abusos en la Iglesia: Que nadie dude de su rigor

Sostiene que los dos diputados de UPN "traicionaron" a su partido y que "quizás" en un futuro "se conozca" si se han "comprometido" en algo con PP o Vox

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha destacado la empatía, trayectoria y prestigio del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para liderar la investigación de los abusos en la Iglesia: "Que nadie dude de su prestigio y de su rigor".

"Es una institución que en nuestro país tiene un prestigio más que reconocido y ha realizado diferentes trabajos a la hora de esclarecer muchas denuncias que los ciudadanos han hecho", ha indicado Sicilia en una entrevista este lunes en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha remarcado que Gabilondo tiene una trayectoria "intachable" y que "todo el que lo ha conocido sabe de su gran humanidad, rigor y profesionalidad". "No creo que Gabilondo sea discutido por nadie en cuanto a que pueda realizar un buen trabajo", ha insistido.

La proposición que ya tienen redactada los socialistas y que se votará en las próximas semanas plantea que el Defensor del Pueblo elabore un informe sobre las "denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos", una misión en la que Gabilondo tendría el respaldo de esta comisión, en la que también estarían representantes de asociaciones de víctimas.

Al respecto, ha matizado que pese a ser un trabajo que requiere de mucha empatía con las víctimas para no causarles dolor al recordar los hechos investigados, es una "buena iniciativa" que esperan cuente con el apoyo necesario.

"Unidas Podemos ya ha dicho que le parece correcta y vamos a hablar con las demás fuerzas políticas para ver si encuentra esta iniciativa el apoyo necesario", ha remarcado.

Preguntado por la propuesta del Partido Popular que ha pedido que se investiguen "todos los abusos" y no solo los de la Iglesia, Sicilia ha asegurado que esta es una cuestión "muy particular", que no impide que se denuncien otro tipo de abusos, ya que ha habido un "alarmante" número de denuncias de abusos en el seno de la Iglesia que también se están investigando en numerosos países.

"MINTIERON A LOS MEDIOS"

En otro punto, preguntado por la polémica en relación con la votación de la reforma laboral el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE ha indicado que los dos diputados de UPN que votaron en contra del real decreto ley "traicionaron su palabra" y a su partido ya que dijeron que la iban a apoyar y finalmente se opusieron. "Había todo un plan urdido", ha recalcado.

Preguntado por las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que aseguró que el PP "compró la voluntad" de los dos diputados, Sicilia ha asegurado que por el momento no se sabe, pero "quizás" se descubra "en algún tiempo".

"Quizás todavía no sepamos a lo que se han comprometido PP o Vox a poderle facilitar a estos diputados (...) pero puede que lo conozcamos en algún tiempo cuando se hagan nuevas listas electorales, cuando haya que designar cargos en algunas de las instituciones en las que gobiernen PP o Vox", ha manifestado.

MASCARILLAS

En torno al "vaivén" del Gobierno que han criticado algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular en cuanto a la eliminación de la mascarilla en exteriores tres días después de su ratificación en el Congreso, Sicilia ha deslizado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "ha querido escuchar" a las CCAA tal y como lo hizo el Gobierno el pasado mes de diciembre en la Conferencia de Presidentes. "Se hizo una acción procedimental", ha defendido.