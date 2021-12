El PSOE dice que la queja de jefes de prensa no supone ningún veto ni intención de retirar a medios del Parlamento

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado esta mañana que la queja que han trasladado los jefes de prensa de los Grupos Parlamentarios a la Mesa del Parlamento no tiene intención de realizar "ningún veto", ni de retirar a medios del Parlamento. "No hay que ser maximalistas", ha exclamado en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.

Gómez respondía así al ser preguntado por las consecuencias que puede tener el hecho de que los equipos de comunicación de los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y de sus socios presupuestarios redactaran ayer un escrito conjunto en el Congreso quejándose de "faltas de respeto" y de comportamientos que "generan tensión" en las ruedas de prensa que se celebran en la Cámara y pidieran medidas a la Mesa que preside Meritxell Batet.

En el escrito, los jefes de prensa de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDCat, Más País-Equo, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias decían sentir "preocupación" por "el comportamiento de algunas personas acreditadas en la Sala de Prensa del Congreso", lo que a su juicio "desvirtúa las ruedas de prensa y genera un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto de periodistas que realizan su labor con profesionalidad". "Lo que deberían ser comparecencias de actualidad parlamentaria se están convirtiendo en careos ideológicos", sostenían.

Héctor Gómez ha afirmado que él responde en todas las ruedas de prensa a "todas y cada una de las preguntas sin ningún tipo de exclusión". "No entro a criterios de quién me realiza la pregunta", ha aseverado.

No obstante, ha precisado que si en el ámbito estrictamente periodístico se ha dado alguna incidencia "como es el caso" --según le han trasladado--, desde el ámbito de los profesionales de la comunicación, pues se "eleva a la Cámara para que atienden a su queja".

El portavoz socialista ha insistido en que esto hay que circunscribirlo a un "espectro profesional", ha precisado que "no responde a una queja de un portavoz, ni de dos ni de tres" y ha insistido en que "no hay ningún tipo de posición de veto, ni de intención de retirar medios". "No hay que ser maximalistas", ha exclamado.

Héctor Gómez ha recordado que hace unos tres meses se vivió una incidencia entre diferentes periodistas, aunque sin concretar a qué se refería, y considera que eso hay que "corregirlo, atenderlo y solucionarlo desde la perspectiva del diálogo".

En su opinión, si hay algún tipo de anomalía o de mal funcionamiento en el ámbito entre los propios periodistas se debe corregir. Pero ha recalcado que "no se está vetando" sino trasladando una queja, precisando que no se relaciona ese comunicado con ningún medio de comunicación.

"Esto hay que circunscribirlo al ámbito estrictamente profesional no a la incomodidad del portavoz de turno para atender determinadas preguntas", ha puntualizado para concluir que no hablan de "censura", simplemente "de que se corrijan diferencias que existen".