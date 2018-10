PSOE dice que Rajoy "miente cuando subraya que hay 27 alcaldes socialistas imputados por temas de urbanismo"

Actualizado 26/01/2007 15:00:43 CET

GRANADA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, José García Giralte, aseguró hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "miente" cuando subraya que en Andalucía hay 27 alcaldes socialistas imputados "y los relaciona con temas de urbanismo", ya que en su "retahíla" computan alcaldes como el de la localidad granadina de Motril, Pedro Álvarez, cuya causa, que "no tenía nada que ver con el urbanismo", ha sido sobreseída y archivada hoy, según aseguró.

En declaraciones a los periodistas, García Giralte criticó la "política de persecución" que el PP hace "contra los alcaldes socialistas" cuando "interpone denuncias" y "hace listas". Y es que, bajo su punto de vista, los populares "ponen ventiladores en marcha contra el PSOE para proteger sus vergüenzas".

"Estos señores no tienen vergüenza política porque mienten continuamente y su lista quedará en nada. Y ya veremos qué pasa con los temas que hemos denunciado nosotros", aseveró. Asimismo, el socialista manifestó que aplicar la presunción de inocencia a los alcaldes socialistas "es lo mínimo" que se puede hacer, así como "no utilizar casos que no son urbanísticos como si lo fueran".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández, puntualizó que su partido puede cometer errores a la hora de tomar decisiones, si bien es una "mezquindaz" que el PP construya una lista "basada en falsas denuncias --muchas de ellas archivadas-- y siga diciendo que estos alcaldes están imputados".

En este sentido, se refirió al alcalde de Freila, el socialista Abelardo Vico, absuelto de un delito de prevaricación del que estaba acusado por haber utilizado presuntamente agua de riego para abastecer a parte de la población entre 1999 y 2001; o al primer edil de Láchar, el socialista Francisco Montiel, que "sigue siendo nombrado por el PP en la lista cuando la Fiscalía archivó la denuncia" interpuesta por presunta prevaricación al permitir que la empresa Oleoláchar SL hiciera una almazara en suelo rústico, según consideraron los populares.

El secretario de Organización del PSOE de Granada, Juan Manuel Fernández, y el secretario de Política Municipal, José García Giralte, hicieron estas manifestaciones después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, constatara ayer que en Andalucía "hay 27 alcaldes socialistas imputados en los juzgados, veinte de ellos por delitos urbanísticos, y a ninguno se le ha detenido".

"Cabe reflexionar sobre esto. Es un asunto sobre el que plantearemos un debate", indicó Rajoy al ser preguntado sobre la decisión de la Fiscalía del TSJA de remitir al Tribunal Supremo las diligencias de investigación penal incoadas por presuntas contrataciones irregulares de obras por parte del ex edil de Urbanismo de Ogíjares y diputado nacional del PP José Luis del Ojo.