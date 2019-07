El PSOE esgrime el CIS para pedir a Casado, Rivera e Iglesias que faciliten un gobierno de Sánchez

447650.1.500.286.20190730143736

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha utilizado este martes los datos del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para pedir a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos que "no bloqueen la formación del único gobierno posible en España", el liderado por Pedro Sánchez.

El CIS sitúa al PSOE con un 41,3% de voto ya decidido, el PP recupera la segunda plaza con una intención directa de voto del 13,7% y Unidas Podemos sube a la tercera posición con un porcentaje de apoyo del 13,1%, dejando a Ciudadanos como cuarta fuerza, con el 12,3%.

"No hay derecho a que el señor Casado, el señor Rivera y el señor Iglesias sigan bloqueando la formación de Gobierno en España", ha dicho en declaraciones en el Congreso, añadiendo que "no sería justo" que su actitud "de bloqueo" abocase a los españoles a unas nuevas elecciones "cuando los ciudadanos ya se han pronunciado a favor del liderazgo de Pedro Sánchez".

Simancas ha defendido que "los datos del CIS vienen a confirmar la amplísima confianza de los españoles en el proyecto político del PSOE" y en Sánchez "para presidir el Gobierno", así que ha pedido a los demás partidos que "hagan el esfuerzo de procurar que España avance y no se pare". A su juicio, la inmensa mayoría de españoles quiere "un gobierno progresista, coherente y eficaz".

Pese a que el sondeo parece arrojar buenas perspectivas electorales para el PSOE, Simancas ha asegurado que una repetición electoral es un "escenario" que el PSOE no quiere, y que trabajará "con dedicación y con denuedo" para evitarlo, "anteponiendo el interés general a cualquier interés particular, incluido el del partido".

No obstante, preguntado en qué consistirá ese trabajo, se ha remitido a las declaraciones de Sánchez en las que afirmó que llamaría tanto a Casado como a Rivera e Iglesias y a los tres les va a pedir "un esfuerzo de responsabilidad", aunque "no de igual manera".

A PP y Ciudadanos, ha dicho, se les pedirá "que se hagan a un lado y no bloqueen", y a Unidas Podemos, su apoyo. Simancas cree que la fórmula de "gobierno a la portuguesa" --apoyo externo a un gobierno socialista-- puede funcionar bien, como ha funcionado "razonablemente" en el último año.

De hecho, ha señalado en varias ocasiones que esa opción está empezando a plantearse también en el seno de Unidas Podemos, concretamente por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. No obstante, ha dicho desconocer la agenda de Sánchez y no sabe cuándo se producirán esas llamadas, aparte de decir que en verano "no hay vacaciones que valgan".

LLAMAMIENTO A ÁLVAREZ DE TOLEDO

El diputado ha personalizado su llamamiento en la recién elegida portavoz parlamentaria 'popular', Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha pedido "realismo y responsabilidad", para asumir que "los españoles quieren que gobierne el PSOE" y que el PP "no puede articular una alternativa distinta.

"En este escenario solo hay una opción legítima, compatible con el interés general del país, y es que el PP se haga a un lado y se abstenga, la alternativa a la abstención es la ingobernabilidad", ha dicho.

Simancas ha preguntado una y otra vez a Iglesias, Casado y Rivera si quieren "un bloqueo permanente, el boicot a las decisiones democráticas de los ciudadanos, la ingobernabilidad mes tras mes y unas elecciones repetidas en bucle".

Con los mismos argumentos que ha usado Sánchez, les ha preguntado si quieren que España esté sin gobierno cuando llegue octubre y se plantee "la posibilidad de un Brexit salvaje", haya "una eventual amenaza de una escalada secesionista" y no se aprueben Presupuestos para 2020 ni una nueva financiación autonómica.