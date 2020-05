El PSOE espera tener en un mes a través del Senado los contratos con la empresa del apartamento de Ayuso

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE espera recibir en un mes a través del Senado el expediente de contratación de la Comunidad de Madrid con las empresas de Kike Sarasola de los últimos dos meses, la sociedad a la que pertenece el apartamento en el que reside la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

El senador socialista por Madrid José Cepeda ha explicado que la administración madrileña tiene 30 días según el Reglamento de la Cámara Alta para responder a la petición de información que el PSOE acaba de registrar. Los socialistas han recurrido a esta petición a través del Senado porque no consiguen la información en la Asamblea de Madrid. "Usamos todos los recursos institucionales en nuestra mano para aclarar la verdad", ha dicho.

El senador ha asegurado que se trata de clarificar la contratación y pago de ese apartamento en el que reside Ayuso desde el 16 de marzo pero también de "proteger la reputación de las empresas". Ha reclamado también explicaciones sobre si la presidenta madrileña ha incumplido las instrucciones del estado de alarma, que obligó a cerrar todos los hoteles salvo casos excepcionales.

El PSOE ha solicitado a través del Senado todos los contratos con la empresa Be Mate Community España S.A. realizados por la Comunidad de Madrid desde el 1 de marzo al 10 de mayo, especificando órgano contratante, número de expediente, fecha, objeto, cuantía y partida presupuestaria.

Asimismo, pide todos los informes de todos los contratos con la empresa Alterkeys Solutions S.L realizados también en esas mismas fechas. Misma actitud ha adoptado el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid que ha registrado 17 peticiones de información sobre este mismo asunto y sobre el apartahotel de esta misma cadena en el que se encuentra hospedada la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

AYUSO ALIENTA ALGARADAS

El senador madrileño ha dicho también en su comparecencia en el Senado que la presidenta de su Comunidad está alentando "algaradas" en las calles de Madrid y generando tensión, lo que provoca escraches como el sufrido por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Y esto es muy grave", ha dicho.

"En otros escraches hemos dicho también que no nos gustaba esa forma de actuar y también hoy tenemos que denunciarlo. Hay que evitar generar estas tensiones, la población nos mira para que alcemos un poco la vista", ha concluido.

PROBLEMAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

El portavoz de PSOE en el Senado, Ander Gil, ha apoyado la reclamación de lo socialistas madrileños y ha censurado el trabajo de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad. Entre otras cosas, ha rechazado la interpretación de que la región no avanza de fase en la desescalada porque no cumple las condiciones en atención primaria, ha dicho, "que no está preparada" para hacer frente a un rebrote, con falta de profesionales sanitarios y de capacidad para hacer test, ha precisado el portavoz.

"Este es el resultado de décadas de gobiernos de la derecha y este es su modelo sanitario. Estas son las carencias y no otras que impiden que Madrid pase a fase 1", ha concluido.