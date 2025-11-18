El PSOE esperará al fin de la comisión de investigación para decidir si denuncia a Mazón, "la indignidad hecha persona"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este martes que su grupo esperará a que finalice la comisión de investigación sobre la dana antes de decidir si llevan a la Justicia al presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por un supuesto delito de falso testimonio, ya que consideran que "mintió" durante su comparecencia ayer en este órgano parlamentario.

En una rueda de prensa en el Congreso, López ha calificado las intervenciones de Mazón como "la indignidad hecha persona", reprochándole que dijera que el día de la dana tenía su teléfono móvil en la mochila. "El único responsable de que esta persona haya permanecido un año más al frente de un gobierno, para escarnio de las víctimas, ha sido el señor Feijóo", ha apostillado.

El dirigente socialista ha advertido de que la situación política en la Comunidad Valenciana "puede ir a peor", citando "el rápido pacto" que su a juicio ha alcanzado el PP y Vox y asegurando que este último partido es "quien está dominando la política en esa coalición negacionista del cambio climático o de la violencia machista".

"EL MÉRITO DE PÉREZ LLORCA ES SER FAVORITO DE VOX"

Preguntado por el candidato 'popular' Juanfran Pérez Llorca, que previsiblemente contará con el apoyo de Vox para presidir la Generalitat valenciana, López ha respondido que "su mérito es ser el favorito de Vox". Y ha reprochado al PP que pase "un día así y otro también" pidiendo elecciones generales "para quitar a un gobierno absolutamente legítimo" y no quiere convocar comicios en Valencia para "pasar la página de un gobierno y de un presidente absolutamente indigno".

El portavoz socialista ha asegurado que los valencianos no quieren repetir la fórmula actual de "recortes no solo de servicios públicos, sino también de la atención de las emergencias", para finalizar asegurando que la exconsejera Salomé Pradas, "no tenía ni idea de la cosa y puso a un experto en festejos taurinos al frente de las emergencia".