Yolanda Díaz exige a Feijóo que explique por qué Mazón deja de presidir el PP valenciano pero sigue de diputado

MADRID 18 Nov.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene la obligación de explicar por qué Carlos Mazón no puede presidir el PP valenciano pero sí mantener su acta de diputado autonómico.

"El señor Feijóo tiene que explicar muy bien por qué Mazón no puede presidir el PP valenciano pero sí puede seguir siendo diputado en Les Corts", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este martes que habrá relevo de Carlos Mazón como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana "en las próximas semanas", una vez que haya sido investido presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca. Según ha señalado, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a "instancia" del propio Mazón y él está de acuerdo.