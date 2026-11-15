El PSOE incluye en el programa electoral la semana laboral de 37 horas y media y empezar a negociar bajarla a 35

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE, en el Polideportivo de Los Cantos, a 15 de noviembre de 2026, en Alcorcón. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha incluido en su programa electoral completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y fomentar la negociación colectiva para reducirla a 35 horas semanales.

Los socialistas abogan por reducir las horas de trabajo para ganar tiempo para "la familia, los cuidados, el descanso y la vida personal" sin perder salario.

Asimismo señalan que esta reducción de las horas de trabajo se aplicará siguiendo un calendario "que beba del diálogo social" y con "periodos transitorios" que faciliten su implementación a las pequeñas y medianas empresas.

En la misma línea, se comprometen a erradicar las horas extra ilegales y no remuneradas con la implantación de un registro horario digital fiable "que recoja las jornadas laborales reales" y que haga efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital. También aseguran que reforzarán la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos.

El PSOE promete reformar el despido improcedente para "garantizar una reparación efectiva, proporcionada y disuasoria" y adecuar la normativa a la Carta Social Europea y a las decisiones del Comité Europe de Derechos Sociales.