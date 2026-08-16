El PSOE lanza un cómic en redes sociales con un repaso de medidas aprobadas por el Gobierno

Cómic difundido por el PSOE. - PSOE

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha difundido en sus redes sociales un cómic en el que repasa distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas la convocatoria de ayudas para actividades extraescolares, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas para el acceso a la vivienda en municipios pequeños y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según la información difundida por la formación este sábado, el Gobierno destina más de 106 millones de euros a una nueva convocatoria del programa 'Tardes con Plan', dirigido a que niños y adolescentes puedan acceder a actividades educativas, culturales y deportivas fuera del horario escolar, con independencia de la renta de sus familias.

El cómic recuerda además que el Ingreso Mínimo Vital "ya protege a más de 2,6 millones de personas", según los datos aportados por el Ejecutivo, que lo presenta como una "red de seguridad frente a la pobreza y la exclusión".

En materia de vivienda, el PSOE ha destacado la puesta en marcha de ayudas de hasta 15.000 euros para el acceso a la primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, una medida orientada, según el propio Ejecutivo, a "favorecer la emancipación" juvenil y a "combatir la despoblación".

El material también recoge la evolución del Salario Mínimo Interprofesional, que ha registrado ocho subidas desde 2018 hasta situarse actualmente en 1.221 euros en 14 pagas.

"Mientras otros viven instalados en el ruido, la bronca y el bloqueo, el Gobierno sigue haciendo política útil. No todas las decisiones ocupan portadas, pero muchas cambian la vida de millones de personas", ha señalado además el PSOE.