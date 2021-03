El PSOE llama "constitucionalista de boquilla" a Casado por bloquear el CGPJ, y el PP replica acusando a Podemos

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha llamado este martes "constitucionalista de boquilla" al PP por mantener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una expresión que ha irritado a su homóloga del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien le ha replicado que para encontrar a quienes no defienden ni la Constitución ni a la Justicia española tiene que mirar "dentro del Consejo de Ministros" donde se sientan sus socios de Unidas Podemos.

El cruce de declaraciones entre ambas ha tenido lugar en la sala de prensa del Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces. Primero ha comparecido Lastra para volver a denunciar la actitud del PP, pedirle que vuelva a la mesa de la negociación y que abandone los "vetos".

La portavoz socialista ha indicado que no hay "novedades" sobre esa negociación y ha rehusado concretar hasta cuándo va a tener el PSOE congelada la tramitación de la reforma que registró con Unidas Podemos para rebajar las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

"Vamos paso a paso", ha dicho, señalando que este jueves se enviará al Senado la reforma para limitar las funciones del CGPJ cuando está en funciones y que todavía puede quedar recorrido para su aprobación definitiva, ya que tendría que volver al Congreso si se introducen enmiendas en la Cámara Alta.

Minutos después, Gamarra ha replicado al llamamiento de Lastra para retomar la negociación recalcando que el PSOE "sabe perfectamente el problema que hay y está en su mano resolverlo" y dejando claro que el PP no se va a apear de su posición por mucho tiempo que pase porque está sustentada "en principios y valores".

NO CEDERÁN CON PRADA

Con esta frase ha respondido a la pregunta de si en ningún caso el PP se plantea levantar su veto al juez José Ricardo De Prada, ponente de la sentencia que condenó a la formación en el caso Gurtel y que ha sido propuesto por el Gobierno para entrar ahora en el CGPJ.

Además, la portavoz popular se ha mostrado irritada por el hecho de que Lastra cuestionase la constitucionalidad del PP y le ha replicado que quien no es constitucionalista es su socio de gobierno que "ni tan siquiera defiende a la Justicia española" y vota en contra de levantar la inmunidad a Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado.

"Consejos vendo que para mi no tengo, que mire dentro del Consejo de Ministros y compare quiénes son los constitucionalistas de fiar y quienes no lo son. Si hacen esa reflexión con honestidad y sinceridad cogerán el camino correcto", ha abundado Gamarra, incidiendo en que el PP no se va mover porque quiere "que quede garantizada la independencia del Poder Judicial".