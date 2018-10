El PSOE no cree a Rajoy y afirma que el PP no quiere renovar el CGPJ para mantener su "búnker de control"

Actualizado 22/08/2007 17:53:03 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Julio Villarrubia, acusó hoy al PP de no querer renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial para prolongar la del año 2000, cuando los 'populares' tenían mayoría absoluta, y "mantener un búnker de control con una mayoría parlamentaria que ya no tiene".

Villarrubia respondía así a las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, quien en una entrevista a Europa Press aseguró que su partido no bloquea "absolutamente nada". "Si el PP, en la oposición política, mantiene la composición (del CGPJ) del año 2000 fruto de aquellas elecciones, ¿quién está impidiendo la renovación de este órgano constitucional?", inquirió el portavoz socialista.

Julio Villarrubia aseguró, en declaraciones a Europa Press, que este órgano constitucional sufre un "deterioro insostenible" y que es "urgente" su renovación. "Llevan desde noviembre actuando en funciones. No cabe mayor vejación, cuando estas personas, que puso el PP, han venido actuando a toque de silbato siguiendo las órdenes e instrucciones del PP. Debe irse con la mayor dignidad posible, que no la pierdan más, a su casa", manifestó.

A su juicio, el Consejo ha podido estar "politizado probablemente casi siempre", pero en los últimos años, "de manera escandalosa". "El PP mantiene un búnker de control del Poder Judicial con una mayoría parlamentaria que ya no tiene", insistió.

Villarrubia subrayó que su partido está abierto a la negociación a partir de septiembre. "Hemos puesto dos condiciones positivas de mejora en la transparencia de este órgano: que quien tenga mayoría parlamentaria no debe tener mayoría en el Consejo, y nos lo aplicamos al PSOE, y que quien no tenga la mayoría no tenga posibilidad de bloquear ningún acuerdo importante", subrayó.

El dirigente socialista reiteró el interés de su grupo por abrir el Consejo a todos los partidos políticos, para lograr más pluralidad y obligar al consenso, y por que participen no sólo las asociaciones de jueces sino también los magistrados no asociados.

"Renunciamos, aunque tengamos mayoría parlamentaria, a tener mayoría en el Consejo. ¿Qué quiere ya el PP, que tengamos menos capacidad de decisión que el PP estando en la oposición? Aunque mejoremos el resultado en las próximas elecciones, y creo que va a ser así, no queremos más representación, queremos pluralidad para que este órgano se despolitice y cumpla las funciones constitucionales para las que fue diseñado", concluyó.