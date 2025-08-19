El PSOE pide a los partidos abandonar el "negacionismo climático" y apoyar el pacto propuesto por Sánchez

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene durante el Comité Nacional del PSPV-PSOE, en la sede de UGT-PV, a 19 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

XÁTIVA (VALENCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización de PSOE, Rebeca Torró, ha pedido este martes al resto de partidos políticos que se aparten del "negacionismo climático" y apoyen el pacto de Estado sobre la materia propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "hacer frente a futuros incendios forestales".

Durante una visita a Xátiva (Valencia), Torró ha criticado al PP por "desdeñar" la propuesta del jefe del Ejecutivo y ha invitado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo a "aunar fuerzas" para hacer frente a las "catástrofes climatológicas" venideras, según ha informado el PSOE en un comunicado.

La dirigente socialista ha contrapuesto la "responsabilidad de los socialistas al frente de las instituciones" con la "desinformación y los bulos del PP" y las "gestiones negligentes de los dirigentes populares cada vez que ocurre una tragedia, como la de la dana".