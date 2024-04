El PSOE rechaza cualquier similitud entre los casos que afectan a las parejas de Sánchez y Ayuso

Foto de familia tras la entrega del Premio 'Miguel de Cervantes' 2023 en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, a 23 de abril de 2024, en Alcalá de Henares (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que no hay ninguna similitud entre los casos que afectan a las parejas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso pues sostiene que Begoña Gómez sufre una persecución basada en bulos mientras que Alberto González es un "delincuente confeso", según sostienen.

Al día siguiente de que Sánchez anunciase por sorpresa que se toma unos días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, después de que un juzgado abriese diligencias contra Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fuentes socialistas remarcan que no existen similitudes entre este caso y el que afecta al novio de Ayuso, investigado por un presunto delito de fraude fiscal.

En este sentido señalan que González Amador asumió una multa económica y meses de cárcel para intentar no ser llevado a los tribunales, mientras la acusación contra la esposa del presidente del Gobierno procede de informaciones publicadas "con escaso fondo o directamente bulos".

"Por tanto, ni una sola similitud para aquellos que quieran comparar la persecución que sufre la esposa del presidente desde hace años, con el "Caso Particular" en el que vemos pisos de millones de euros, Maserattis, comisiones millonarias por vender mascarillas, empresas en Panamá y triángulos con empresas privadas que se benefician del desmantelamiento de la sanidad pública de todos los madrileños y madrileñas", indican en Ferraz.

En la misma línea consideran que Ayuso y su no vio son "el epicentro" de un caso del que todavía quedan muchas cosas por saberse "y del que no podemos decir que no veremos a nadie más delante del juez".

Insisten además en que el 'número dos' de Ayuso en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano se reunión con González Amador "cuando ya se conocían sus delitos" y hablaron "largo y tendido" pero ni Ayuso ni Serrano han dado explicaciones.