El PSOE registra una moción en el Senado para asegurar "la protección y continuidad" de la Senda de Miguel Hernández

Edificio del Senado. - SENADO DE ESPAÑA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una moción en la Comisión de Cultura del Senado con el objetivo de asegurar la "continuidad, protección e impulso" de la Senda del Poeta Miguel Hernández.

Según han transmitido los socialistas a través de una nota de prensa, la iniciativa surge ante la advertencia de los socialistas sobre el riesgo de "supresión o debilitamiento" de esta actividad cultural, consolidada desde 1998, que recorre los espacios vitales del autor entre Orihuela y Alicante.

La moción insta al Gobierno a apoyar la Senda "como proyecto cultural educativo y de memoria democrática", y subraya además la combinación de "literatura, convivencia, educación en valores y promoción de hábitos saludables" que caracteriza este recorrido.

"La actividad, que ha contado tradicionalmente con respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, podría sufrir cancelación, alteración sustancial o desnaturalización, según se desprende de informaciones aparecidas recientemente", han comunicado desde el Grupo Socialista.

RETROCESO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PATRIMONIO CULTURAL

Asimismo, los proponentes alertan de que su debilitamiento supondría un "retroceso en las políticas públicas de patrimonio cultural inmaterial" y que "afectaría a la proyección cultural de Orihuela y de la provincia de Alicante".

El PSOE plantea seis puntos clave en su moción, entre los que destaca la petición al Gobierno para que impulse, junto a la Generalitat y los ayuntamientos implicados, la celebración anual de la Senda garantizando el respeto a su "formato, recorrido y espíritu original".

Con todo, los socialistas solicitan que la Senda se incorpore a la programación oficial del centenario de la Generación del 27. La moción también aboga por reforzar las acciones educativas en universidades y centros escolares, además de prestar apoyo expreso a la Fundación Cultural Miguel Hernández para "garantizar su viabilidad futura".

Este evento se organiza cada año alrededor del día del aniversario de la muerte de Miguel Hernández, el 28 de marzo. La elección de esta fecha vincula la historia y trayectoria del poeta con "el reconocimiento de su figura como víctima de la dictadura, encarcelado por su apoyo a la República y a quien se le negó atención médica en la prisión, hasta provocar su muerte", en palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun el pasado 3 de marzo.