El PSOE replica al CGPJ y le acusa de hacer política: "En vez de contención lo que debería gritar es renovación"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha respondido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que este mismo lunes pidió "contención" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando al órgano de gobierno de los jueces de hacer política. "En vez de contención, lo que debería gritar es renovación", ha señalado la portavoz Esther Peña.

De este modo ha afeado al CGPJ que afirmase que la carta que envió Pedro Sánchez a los ciudadanos el pasado 4 de junio "solo contribuye al deterioro de las instituciones" y de la "independencia judicial".

Así se pronunció el CGPJ en un comunicado emitido este lunes por unanimidad "tras las manifestaciones contenidas" en la misiva del jefe del Ejecutivo en la que se hace "una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción".

Sánchez publicó su carta después de que el juez que investiga el caso de su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, decidiera llamarla a declarar como investigada. En el texto, decía que había un intento de interferir en el resultado de las elecciones europeas.

La portavoz socialista ha incidido en que el CGPJ acumula más de cinco años con el mandato caducado y le ha dicho al PP que "ya no tiene más excusas" para no acometer la renovación de sus vocales porque ya no hay ninguna elección en el horizonte que lo impida.

"El Partido Popular tiene que cumplir ya la Constitución, no tiene ya ninguna excusa en el bolsillo para no renovar un Consejo caduco", ha indicado.