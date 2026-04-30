El PSOE replica a Feijóo que ya intentó querellarse contra Aldama en 2024 pero el Supremo no lo permitió

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defiende que ya intentó querellarse contra el presunto coseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, pero el Tribunal Supremo lo impidió, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijese que si el presidente Pedro Sánchez todavía no le había denunciado es porque su testimonio tiene credibilidad.

"Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencias, y prostitución pagada con dinero público", señaló Feijóo en la víspera, después del testimonio del empresario en el Tribunal Supremo, en el que situó al jefe del Ejecutivo en la cúspide de una organización criminal y aseguró que conocía las presuntas irregularidades del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Feijóo utilizaba así la misma expresión que Sánchez en noviembre de 2024, cuando trató de desacreditar las palabras de Aldama durante la fase de instrucción del juicio. El empresario dijo que la foto que se tomó con Sánchez no fue fortuita y que el presidente le dijo en ese momento que estaba al tanto de lo que estaba haciendo y le dio las gracias.

"Menuda inventada, poco menos que yo estaba esperando a que llegara este señor para poder hacer el mítin" dijo entonces Sánchez negando conocer a Aldama, al que se refirió como "personaje" y dijo que lanzaba esas insinuaciones para evitar la prisión.

El PSOE ha salido al paso de estas palabras y replica a Feijóo que en el año 2024 ya solicitaron amparo al Supremo para "actuar frente a las injurias de Aldama" pero el Alto Tibunal dijo que "en ese momento no procedía y había que esperar al final del procedimiento", señalan desde Ferraz en un comunicado.

Reiteran por tanto que lo volverán a intentar, después de que el empresario apuntase en su declaración de este miércoles a la financiación irregular del PSOE mediante el dinero que entregaban constructoras por adjudicación de contratos públicos y que él entregaba en el Ministerio de Ábalos y en el domicilio privado del exministro. Según Aldama, tanto Ábalos como Koldo le dijeron que parte de ese dinero iba para el PSOE.

Los socialistas reprochan a Feijóo que dé credibilidad a personas "con problemas con la justicia". "Lo vemos con Aldama, pero también lo vimos con su amigo Marcial Dorado. De aquellos viajes en barca este chapoteo en la política del barro", señalan.

En la misma línea, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha incidido en que el TS negó el permiso para querellarse contra Aldama, pero lo volverán a solicitar. "No vamos a permitir que se nos calumnie de manera impune.