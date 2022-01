El PSOE responde a Podemos que la Mesa no puede vetar la comparecencia de Garzón pero anuncia que votará en contra

Acusa al PP de irresponsabilidad por intentar "hacer mella" en el Gobierno al pedir las explicaciones del ministro de Consumo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha afirmado este miércoles que su grupo se opondrá a las peticiones de comparecencia en el Cogreso del ministro de Consumo, Alberto Garzón, solicitadas por la oposición tras la polémica de la carne generada por sus críticas a la ganadería intensiva. Sin embargo, se ha defendido de las críticas de Podemos por permitir que la solicitud de comparecencia avanzase en la Mesa del Congreso al afirmar que esta "no tiene capacidad de veto".

"La Mesa no tiene capacidad de veto para limitar las calificaciones de las iniciativas de los grupos parlamentarios, ahora bien, nuestro respaldo va a ser absoluto", ha afirmado en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press.

De este modo Gómez ha salido al paso de las críticas de su socio en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que este martes lamentó que el PSOE permitiese la calificación de dos preguntas escritas de PP y Vox dirigidas al ministro de Consumo y una petición de comparecencia cursada por Ciudadanos. Unidas Podemos llegó a acusar al PSOE de "bajar los brazos" ante la "política del bulo".

En la misma línea, ha explicado que también existen solicitudes de comparecencia de otros ministros "también del PSOE" en la Mesa y se les da curso porque es la obligación de los miembros de este órgano. "El procedimiento es el procedimiento", ha apuntado.

ACTUARÁN EN LAS COMISIONES

Sin embargo, el portavoz socialista también ha indicado que se va a oponer a la solicitud de comparecencia de Garzón porque "no debe tener más recorrido" y "no tiene cabida" porque no quieren dar pábulo a una dinámica "destructiva" de la derecha que, a su juicio, intenta extraer rédito atacando al Gobierno.

A este respecto ha señalado que actuarán "cuando toque", ya sea en las comisiones correspondientes o en la diputación permanente, para así "cerrar este capítulo" que, a su entender, busca "hacer mella" y atacar al Gobierno. "El PSOE va a respaldar la acción del Ejecutivo, como no puede ser de otra manera", ha zanjado.

En este sentido, ha añadido que rechazarán que el ministro de explicaciones para no entrar "en la dinámica del PP" y de las formaciones de derecha para "destruir" y restar todo tipo de mérito a la acción del Gobierno. Así, ha elogiado la labor de todos los miembros del Gobierno, que están actuando "con suma responsabilidad". "No vamos a entrar en ese juego", ha añadido.