El PSOE de La Rioja aclara que su propuesta en el Estatuto sobre el euskera es una referencia cultural "no lingüística"

Publicado 12/11/2018 12:54:32 CET

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE de La Rioja, Raúl Díaz, ha señalado que su formación "no entiende el revuelo" formado con una enmienda a la reforma del Estatuto de Autonomía sobre el euskera que "no establece una referencia lingüística, sino cultural".

Ha apuntado que su Grupo Parlamentario "siendo consciente de una pugna y rivalidad que se quiere introducir en España con una patrimonialización de las lenguas, hemos entendido que ya que tenemos un Patrimonio de la Humanidad de los Monasterios de San Millán, donde se descubrieron los primeros escritos sobre el castellano y el euskera, queremos convertirnos en un verdadero referente de ese encuentro, de esa unión entre españoles que no queremos patrimonializar las lenguas para echárnoslas a la cara".

Díaz ha respondido de este modo a informaciones de ABC que señalaban que los 'socialistas' quieren "equiparar el castellano con el euskera en el Estatuto de La Rioja". En este punto, ha insistido que esta polémica "no nos gusta nada", porque ha asegurado que a los riojanos "esto no nos sorprende, porque sabemos de toda la vida que en San Millán de la Cogolla se descubrieron esas anotaciones, y estamos orgullosos de defender nuestro patrimonio cultural, que es de los más importante que tiene la Comunidad".

Ha insistido que la propuesta no busca nada más que poner en acento en que estos descubrimientos en San Millán "forman parte de un acervo histórico, cultural, que viene ni más ni menos que en la propia página de la Fundación San Millán, por lo que no entendemos este revuelo". "Es verdad que a los riojanos no nos sorprende, pero igual fuera ha podido resultar sorprendente", ha añadido, para a continuación apuntar que "a los riojanos que llevamos luciendo con orgullo está cuestión, lo vamos a tener que seguir haciendo".

Finalmente, Díaz ha enmarcado la propuesta de los 'socialistas' "en un momento que existe una cierta patrimonialización de las lenguas, por parte de los nacionalistas independentistas, queremos que el castellano, y nuestro fruto de unión donde se descubrieron las primeras letras de castellano y euskera sea fuente de abrazo y no de conflicto".

(EUROPA PRESS LA RIOJA)