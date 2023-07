PSOE y Sumar defienden su gestión económica, pero PP, ERC, PNV y Bildu dicen que los datos macro no llegan a la gente

Debate a 7 en RTVE - A. Pérez Meca - Europa Press

Patxi Lopez acusa a PP y Vox de formar una "alianza de ultraderecha"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Suman han aprovechado este jueves el 'debate a 7' de RTVE para poner en valor su política económica, una gestión reconocida por los representantes de ERC, PNV y Bildu, pero que han avisado de que los buenos datos macro no se han visto reflejados en las finanzas de las familias, cuyos salarios no han subido mientras sí lo han hecho los precios. Por su parte, PP y Vox han cuestionado la gestión económica del Gobierno, asegurando que España está a la cola en muchos aspectos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la representante En Comú, una de las formaciones que forman parte de Sumar, Aína Vidal, han sacado pecho de las políticas que ha puesto en marcha el gobierno de coalición en esta materia.

Mientras López las contraponía a las que, según su pronóstico, desplegará "la alianza de ultraderecha" que formarán el PP y Vox para llegar al Gobierno, Vidal aprovechaba cada una de sus intervenciones para desgranar algunas de las propuesta de su formación y dejar claro que la subida de la edad de jubilación hasta los 70 años será una "línea roja" para los de Yolanda Díaz.

La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha hecho hincapié en que "la economía real está ahora peor que hace cinco años" por la subida de precios, de las hipotecas y de los alquileres. "Nos están vendiendo que España va como una moto, pero lo que va como una moto es la recaudación y la deuda pública", ha denunciado, antes de señalar que las rentas bajas y las clases medios han sido las "grandes olvidadas del sanchismo".

"Mucho relato pero poco dato", ha deslizado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha reprochado a los demás participantes sus pocos conocimientos de economía y ha sentenciado que todos los indicadores económicos "han ido peor" con Pedro Sánchez.

De su lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el de Bildu, Oskar Matute, han insistido en el aumento de los beneficios de las grandes empresas y han pedido hacer permanente el impuesto a la grandes fortunas, una idea avalada también por Aína Vidal.

"UNA MENTIRA TRAS OTRA"

López ha acusado a Gamarra de imitar la estrategia desplegada el pasado lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzando "una mentira tras otra" y datos "rotundamente falsos". "Dejen de utilizar esta técnica porque no cuela", ha soltado, a lo que la portavoz 'popular' ha replicado insistiendo en que España tiene "el doble de paro que la media de la UE", que la nuestra es "la segunda peor economía europea desde 2019 y que lideramos el paro femenino y el juvenil".

"Dato mata relato y lo que no son cuentas, son cuentos", ha apuntado Espinosa de los Monteros, quien no sólo ha comparado las cifras de España con las de la UE sino con las de la OCDE para subrayar que es el país que más renta per cápita ha perdido y que más ha incrementado la presión fiscal.

Aína Vidal ha asumido la necesidad de pasar "de la macroeconomía a la economía de las personas" con propuestas como el bono de mil euros para frenar la subida de las hipotecas, otro para la cesta de la compra básica o seguir subiendo el salario mínimo y las pensiones.

"Están proponiendo cartillas de racionamiento", le ha espetado Espinosa de los Monteros, tachando de "comunistas" estas ideas.

REFORMA FISCAL

Generar riqueza, mejorar empleo y sueldos, impulsar políticas industriales y modificar el mercado eléctrico europeo son las recetas que ha defendido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien también ha abogado por mejorar la gestión de los fondos europeos por ejemplo con ERTES regionalizados.

"¿De qué sirve generar riqueza si no se distribuye bien?", se ha preguntado Rufián, para quien "no tiene sentido" que España crezca cuatro veces más que la media de la UE si los salarios reales han bajado un 6%. El portavoz independentista ha pedido imponer sanciones para atajar la morosidad empresarial, topar las hipotecas con tipos de interés variable y transformar en ley el código de buenas prácticas firmado por las entidades bancarias.

Matute ha alertado de que la desigualdad no baja del 18% en España y ha defendido ir más lejos en las "tímidas medidas" que se han desplegado esta legislatura para proteger a los ciudadanos, así como en la necesidad de subir salarios y redistribuir la riqueza. "Un país que invierta en su gente es un país decente, lo otro es el Monopoly", ha resumido el portavoz de la coalición abertzale.

ACCESO A LA VIVIENDA

La vivienda también ha centrado parte de las intervenciones de los portavoces, con gran parte de ellos alineados a favor de crear políticas que faciliten el acceso de los ciudadanos. Así se ha expresado Rufián, que ha pedido "ir más allá" y "topar precios y acabar con los abusos de las inmobiliarias".

Aitor Esteban se ha inclinado por adoptar políticas de vivienda pública, pero "reales". En la misma línea se ha expresado la portavoz de Sumar, que considera que para tener una "vida digna" los españoles han de disponer de una "vivienda digna". Así, ha propuesto un parque público de vivienda que se lograría destinando el 1% del PIB durante dos años e impulsar una banca pública para lograr condiciones "más favorables" para acceder a hipotecas.

Matute y López se han congratulado de la aprobación de la Ley de Vivienda, con el primero afeando al PNV su voto en contra y, de su lado, Espinosa de los Monteros ha reprochado al PSOE que "no haya creado ni una sola vivienda en cinco años, que el alquiler suba y que los propietarios no se fíen de alquilar debido a la ley" y "hayan dificultado el acceso" a la misma.