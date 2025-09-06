PSOE y Sumar negocian aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión, en el Palacio de la Moncloa, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Sumar están negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes, día 9 de septiembre.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha explicado este sábado que están trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", ha indicado.

En declaraciones a los medios en Alcorcón (Madrid), Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de "genocida".

PROPUESTAS DE SUMAR

Esta negociación de medidas contra Israel se produce después de que este pasado jueves Sumar solicitara al ala socialista del Gobierno que aplique sanciones al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a los ministros de su gobierno Israel Katz Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich.

En concreto, piden que todos ellos sean declaradas personas 'non grata' y que se les impida en su caso la entrada al país "por su incitación al odio, a la hambruna forzada y la limpieza étnica" del pueblo palestino.

También insta al PSOE que el Gobierno suscriba la Declaración del 'Grupo de La Haya' suscrita por diversos países y adquirir el "compromiso formal" de aplicar plenamente sus medidas legales y diplomáticas de defensa del derecho internacional y solidaridad con el pueblo palestino.

Además urge al PSOE a la aprobación inmediata de la proposición de ley para formalizar el embargo a la compraventa de armas con Israel, con la obligación de inspeccionar cargamentos que tengan como destino Israel en puertos y aeropuertos.

Por ello, Sumar defiende que hay que acelerar al máximo la tramitación de esta iniciativa legislativa, o en su defecto aprobar un decreto en el Consejo de Ministros.

También reclama impedir el uso de aeropuertos y puertos al tránsito de armas con origen o destino a Israel. Así, insta a excluir a empresas con "vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza" y, de nuevo, reforzar la inspección y vigilancia de buques y aeronaves.

Finalmente, Sumar reitera su petición de romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel.