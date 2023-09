PSOE vasco dice que se opondrán frontalmente al derecho a decidir por "mucho maquillaje dialéctico" que utilice Urkullu

Pide a PP que "deje de hacer el ridículo" con la investidura y reclama responsabilidad a los partidos para "acompañar" al PSOE



BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas vascos se opondrán "frontalmente" al derecho a decidir por "mucho maquillaje diálectico" que le ponga el PNV y el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha añadido que hoy hay que "gastar energías en buscar un término actualizado para rodear la Constitución y acabar configurando un Estado confederal inédito, como plantea Urkullu".

Andueza ha realizado estas manifestaciones en Bilbao después de que este lunes haya reunido a la Comisión Ejecutiva y el grupo parlamentario socialista para analizar el inicio de curso político y ante la celebración este jueves del Pleno de Política General en el Parlamento vasco.

El líder del PSE-EE ha explicado que en esa reunión se ha hecho un análisis de las elecciones generales y de la recta final de la legislatura en Euskadi.

En la comparecencia, ha indicado que una de las conclusiones del encuentro es que en las elecciones del 23 de julio Euskadi apostó por las "políticas progresistas, por una forma de afrontar las crisis, por el escudo social, por los intereses de la clase trabajadora y por los servicios públicos".

Andueza ha afirmado que los vascos han dejado "un mensaje claro" sobre cuáles son sus "verdaderas preocupaciones" y el PSE-EE lo ha entendido porque forma parte de su apuesta "por la política útil en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la justicia social".

En este sentido, ha advertido de que Euskadi "no tiene ninguna necesidad de regresar al Pacto de Lizarra", como, según ha subrayado, han planteado dirigentes de EH Bildu o el representante jeltzale Joseba Egibar, o de "embarcarse en reclamaciones sobre la independencia, como hizo Sortu el domingo".

Andueza ha añadido que tampoco "debe gastar sus energías en buscar un término actualizado para rodear la Constitución y acabar configurando un Estado confederal inédito, como nos plantea Urkullu".

Sobre la propuesta del Lehendakari de celebrar una Convención Constitucional, cree que responde "a lo que suele responder la retórica de Urkullu cada vez que se acercan estas fechas" porque "cada año se saca un término nuevo que al final siempre quiere decir lo mismo".

"Siempre se habla en diferentes términos de algo que el PNV y que el Lehendakari siempre terminan poniendo en el centro del debate político en el día del pleno de política general, que es el derecho a decidir y la vía soberanista, independentista, lo que persiguen es precisamente eso", ha manifestado.

Andueza ha indicado que, por "mucho maquillaje dialéctico que le puedan poner al derecho a decidir y a esa ensoñación" quieren decir "lo que quieren decir". En este sentido, ha advertido de que el PSE-EE no solo "no comparte ese objetivo" sino que está "frontalmente en contra del mismo".

LIZARRA

En su opinión, Euskadi lo que necesita es mirar al futuro y no necesita "mirar a fórmulas que ya forman parte del fracaso histórico de este país como han sido el plan Ibarretxe, Lizarra u otro tipo de vías que quedaron en vía muerta y que lo único que consiguieron fue enfrentar a la ciudadanía vasca".

Andueza ha añadido que Lizarra fue "uno de los capítulos probablemente más nefastos de la historia reciente de Euskadi" porque pretendió hacer un país "exclusivamente para nacionalistas" y cree que fue "el principio del fin del independentismo", que "roza mínimos históricos",

En este sentido, ha añadido que le sorprende que dirigentes que "participaron en aquel fracaso" sientan "añoranza" por este proyecto que "no debe caer en el olvido por todo lo negativo que supuso".

Ante los planteamientos de Urkullu que ve posible sustentar consensos futuros sobre los "progresos" a los que se llegaron en la ponencia de autogobierno en la pasada legislatura, ha indicado que las prioridades del PSE-EE son las cuestiones que "preocupan verdaderamente a la ciudadanía vasca" y "no un nuevo modelo de Estado o un nuevo modelo de autogobierno", sino "sacarle el máximo rendimiento a las competencias que "brinda" el actual Estatuto y autogobierno.

"No vamos a perder el tiempo en discursos ni en debates que no nos lleven a ninguna parte", ha añadido Andueza, que ha precisado que, si se aborda ese debate, están dispuestos a participar en el mismo pero para ellos no "es la máxima prioridad" en esos momentos.

Ha agregado que, si se plantea el debate, la propuesta socialista será "incorporar todos los derechos conquistados durante las últimas décadas" y fortalecer el Estatuto como "herramienta de unión, de cohesión territorial, de unidad". "Y, desde luego, facilitando un proyecto que no nos lleve ni a la exclusión ni a la división de este país como ha sido históricamente lo que han propuesto los partidos nacionalistas e independentistas", ha apuntado.

Tras precisar que estas ideas serán el eje de su intervención en el Pleno de Política General, que se celebrará "con la vista puesta en las elecciones autonómicas del año que viene, sean cuándo sean", ha indicado que se presentarán a esos comicios "con la vocación de liderar este país" y cree que "buena parte de la ciudadanía vasca" volverá a depositar su voto en el PSE-EE como hicieron el 23-J.

"En las próximas elecciones autonómicas también saldremos a ganar. El elemento diferencial es que tenemos un proyecto claro, nítido, de país, cosa que el resto de partidos no tienen porque unos están navegando en un modelo absolutamente agotado, otros en su modelo independentista y otros no sabemos ni tan siquiera qué modelo tienen. El PSE-EE va a poner encima de la mesa un proyecto de país que se centre en lo importante y no en las ensoñaciones independentistas", ha añadido.

ELECCIONES GENERALES

En relación al escenario tras las elecciones generales del 23 de julio, Andueza ha indicado que confían en que, una vez resuelto el "intento de investidura fake" de Feijóo, el PSOE y Pedro Sánchez puedan conformar la mayoría "que haga posible un futuro mucho más esperanzador que el que ofrece la derecha".

Según ha subrayado, España necesita un Gobierno liderado por el PSOE para "seguir adelante" y dibujar "una nueva hoja de ruta de ampliación de derechos y libertades".

A su juicio, "no hay alternativa" porque la derecha y la ultraderecha "fracasaron en su intento de alcanzar el poder". En este sentido, ha llamado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que pueden "acompañar" al PSOE en su camino y confían en que sea posible esa investidura.

Cuestionado por la reivindicación de una amnistía por parte de Junts para dar su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez, ha expresado su tranquilidad y, sobre todo, "plena confianza" en la dirección federal del PSOE y ha indicado que no tiene "ninguna duda" de que cualquier acuerdo al que se llegue en las futuras negociaciones estará dentro del "marco constitucional y del marco legal vigente.

Andueza ha manifestado que hay que ser "rigurosos" y "hablar de certezas" y, en su opinión, la "única" que existe es que el próximo 26 y 27 de septiembre Alberto Núñez Feijóo "fracasará" porque "son incapaces" de aglutinar en torno su proyecto a nadie más que "a Vox, a la extrema derecha".

Por lo tanto, ha indicado que, una vez que "fracase", se abrirá "un nuevo tiempo y la oportunidad de abrir una negociación en la que se irán apuntalando las certezas que a partir de ese momento se vayan produciendo".

A su juicio, el PP lo único que está consiguiendo en estas últimas semanas es hacer "perder el tiempo" porque saben "más que de sobra" que "van a fracasar", Andueza ha indicado que están maquillando el fracaso, "incorporando incertidumbres y nuevos fracasos" como "la convocatoria a los 17 presidentes de la comunidades autónomas". "Parece que no se cansan de hacer el ridículo y de cosechar fracasos", ha indicado.