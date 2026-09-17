Puente admite "sorpresa" con la paralización del Puerto de Ceuta y duda de que haya alternativas si se suspende

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio v - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido su "sorpresa" después de que la Audiencia Nacional haya paralizado la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y ha mostrado sus dudas de que haya alternativas si finalmente se suspende. "A ver qué hacemos", ha llegado a plantear.

Puente ha explicado que Transportes otorgó un permiso de uso al Ministerio de Migraciones de dos parcelas del puerto de Ceuta "para montar en ellas los campamentos en los que recoger a migrantes que en este momento están o en la Playa del Trampolín o deambulando por las calles y a partir de ahí proceder a filiarlos".

El ministro ha explicado que en su departamento recibió una notificación de la Audiencia Nacional, a unas 24 horas de trasladar a los inmigrantes al Puerto de Ceuta, en la que se les reclama el expediente administrativo para tomar "una decisión sobre unas medidas cautelarísimas" solicitada por el sindicato SUP.

Así, Puente ha afirmado que espera que la justicia se pronuncie en el plazo de dos días que establece la ley y así el Gobierno pueda tomar una decisión. "Si las deniega --las cautelarísimas--, como esperamos, procederemos como teníamos previsto a trasladar al Puerto a los inmigrantes. Si las concede, pues a ver qué hacemos. Creo que hay quien quiere que hagamos magia", ha reconocido en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que también ha pedido ser "prudentes" porque "la justicia aún no ha decidido".

En este contexto, el ministro ha recordado que ya se rechazó el uso de polideportivos para alojar a los migrantes y después se acordó habilitar dos parcelas del Puerto de Ceuta, aunque el gobierno de Juan Jesús Vivas después lo descartó, ante una actitud que ha calificado de "profunda deslealtad".

LÓPEZ TAMBIÉN PIDE RAPIDEZ

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha reclamado a la Audiencia Nacional que resuelva de manera "rápida" y "urgente" la paralización de la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y "devolver" ya la normalidad a la ciudad autónoma.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el ministro ha indicado que la prioridad es "filiar" a los migrantes en los "espacios públicos habilitados" sobre los que hubo debate hasta pactar su ubicación.

Así, López ha recordado que el puerto de Ceuta ha recibido ya inversiones para que esté habilitado y se acordó este lugar, en primer lugar, con el Gobierno de Juan Jesús Vivas, aunque después cambió de opinión. "Es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones, y hay que actuar", ha pedido.

Preguntado por si el Gobierno tiene un 'plan B' si la Audiencia Nacional suspende la ubicación del Puerto de Ceuta para alojar a los migrantes, el ministro ha recordado que sobre la ciudad autónoma "no hay tantas opciones" y "no ha sido fácil encontrar lugares" porque, primero, se aprobó ubicarlos en los pabellones deportivos, pero después se retiró esa opción. "El puerto es un buen lugar, no hay tantas alternativas en Ceuta", ha reiterado.