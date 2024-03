Puente avanza que pronto se sabrá por qué el novio de Ayuso quiso pactar con fiscalía y ella deberá tomar decisiones

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que "pronto" se sabrá por qué Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque no le interesa que prosiga la investigación por su presunto fraude fiscal y que entonces ella, y también el PP, tendrán que "dar más explicaciones y tomar más decisiones" de las que ha adoptado hasta la fecha.

Puente ha lanzado este aviso durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para dar cuenta del 'caso Koldo', que ha tenido lugar a instancias del PP, al que ha echado en cara que exija que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera al tanto de las "andanzas" del exasesor de Ábalos pero justifiquen que Ayuso no conociera la procedencia del dinero con el que su novio había adquirido el piso en el que vive la pareja.

El ministro ha incidido en que ese "un escándalo muy grave" y en que está "probado" que González Amador está acusado, entre otros delitos, de fraude fiscal por no declarar las comisiones que cobró por la venta de mascarillas.

Puente ha destacado que Hacienda le atribuyó ese delito el pasado mes de septiembre pero que, sin embargo, Ayuso compareció hace una semana para negarlo y argumentar que es el fisco el que le debe dinero a su pareja.

NO LES INTERESA QUE SIGA LA INVESTIGACIÓN

"¿Ayuso no conocía nada de esto hace una semana? Yo no me lo creo, pero si es así supongo que dará explicaciones y tomará decisiones porque, como mínimo, alguien la ha engañado gravemente y ella está en tela de juicio, en el mejor de los casos, como consecuencia del engaño grave que alguien ha cometido contra ella", ha deslizado.

El ministro ha insistido en calificar de "mentira" las explicaciones ofrecidas por la presidenta madrileña la semana pasada. "Luego supimos que sí había delito porque su abogado lo reconoció ante la Fiscalía", ha dicho, subrayando que, a su juicio, "la clave" está en por qué González Amador intentó llegar a un acuerdo con el ministerio público.

"¿Por qué ese afán en taparlo todo? Por que al señor González no le interesa que prosiga la investigación y pronto sabremos por qué y, cuando lo sepamos, tendrán que dar más explicaciones y dar más decisiones de las que han tomado hasta la fecha", ha avisado.