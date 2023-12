Puente dice que Extremadura es "la prioridad" del Ministerio de Transportes y considera que "se queja por necesidad"

BADAJOZ, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha remarcado que Extremadura "es la prioridad del Gobierno" y "al menos" de su ministerio, una región que "no es precisamente un lugar que se queje de sus infraestructuras por exceso ni de vicio, se queja por necesidad".

"No voy a decir que Extremadura sea una prioridad del Gobierno, es que es la prioridad del Gobierno, al menos de mi ministerio, y quiero decirlo muy claro, yo profeso una ideología, llevo 33 años en el mismo sitio, en el mismo partido, y es muy sencilla, y es atender primero a los que más lo necesitan", ha resaltado, para destacar que "a veces esto no es fácil porque a veces los que menos necesitan tienen muchos cauces para hacerse oír, y tienen mucho poder para imponerse sobre los que necesitan más".

No obstante, tiene "muy claro que Extremadura no es precisamente un lugar que se queje de sus infraestructuras por exceso, ni de vicio, se queja por necesidad", tras lo que ha aseverado que va a atender a la comunidad con arreglo a su "convicción" e "ideología", que pasa por atender primero a quien más lo necesita, a la vez que ha apuntillado que "es evidente" que en estos años que vienen por delante hay una prioridad dentro de las infraestructuras que su ministerio tiene encomendadas, que es la ferroviaria.

Se trata de algo, ha continuado durante su intervención en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, que comentaba recientemente en el Parlamento con el expresidente extremeño y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara: "quiero ser el ministro que traiga definitivamente la Alta Velocidad a Extremadura y tengan muy claro que me voy a dejar todo en ese empeño, espero conseguirlo".

En relación al Ministerio de Transportes, ha hecho hincapié en que es "complejo", así como que tienen una "situación ahora" en Castilla-La Mancha, y están "ahora" con las declaraciones de impacto ambiental, mientras que el tramo de Extremadura está, cree, "bastante encauzado con sus problemas", por lo que donde tienen que hacer el trabajo "precisamente es en el tramo intermedio, el que discurre entre Madrid y Extremadura".

Algo que van a hacer y "con decisión", en este tema en el que quiere "consensos en los puntos en los que hay conflictos" o, si no lo hubiera, decidirán, como han hecho en Valencia hace pocos días, "tomando la decisión de desbloquear la ampliación del puerto de esa localidad". "Ojalá seamos capaces de venir hasta aquí con el acuerdo de todos, pero si no tomaremos las decisiones, porque no podemos dilatar más la llegada de la Alta Velocidad en toda su dimensión a Extremadura, es una necesidad de primer orden y tenemos que trabajar muy duro para sacarla adelante", ha subrayado.

DELEGADO DEL GOBIERNO

Óscar Puente, que ha acudido casi 50 minutos tarde al acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, celebrado en Badajoz, por un retraso en su vuelo, ha agradecido en su intervención al delegado saliente, Francisco Mendoza, el trabajo que ha llevado a cabo en estos años y ha apuntado que todo lo que le llega del mismo "es bueno" y "solo" escucharle "lo confirma".

Sobre José Luis Quintana, ha expuesto que va a seguir una senda "parecida", a continuación de lo que ha incidido en que el nuevo delegado viene de la "escuela" que le gusta, que es la municipal, como exalcalde de Don Benito.

"No te voy a decir eso de ganador a ganador, no quiero que se enfade nadie", ha comentado, para continuar que, como regidor de la citada localidad pacense, "está claro que esa escuela de proximidad, de cercanía", de que la gente le tire de la chaqueta por la calle es "imprescindible en política", así como que se puede llegar a presidente sin haber sido primer edil, "pero mejor haber sido alcalde primero".

Así, se ha mostrado "seguro" de que va a ser un "gran" delegado del Gobierno, aplicando lo que ha hecho en su municipio durante los años en los que ha gobernado, y ante lo que ha abundado en que es "consciente" de la transformación que llevó a cabo en Don Benito, de lo "mucho" que mejoró la industrialización o el empleo y en que está "seguro" de que va a hacer un trabajo "sensacional".

"A partir de ahí, ofrecer colaboración, presidenta, ofrecerles la máxima colaboración. Creánlo, conmigo es muy fácil entenderse muy bien, no es muy difícil entenderse mal, pero no siempre depende de mí, es decir yo soy una persona que nunca rechazo una mano tendida, y nunca doy portazos a nadie y menos gratuitamente", ha resaltado Puente.

EXTREMADURA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

Para el ministro, si hay voluntad de diálogo y colaboración encontrarán en él un interlocutor "fácil, amable, preocupado, y leal". A continuación, ha aseverado que va a ser un mandato en el que, si hay lealtad y colaboración, "habrá grandes avances", al tiempo que ha indicado en relación a Extremadura que conoce "bien" la región y que pasó una temporada "importante" de su vida viajando casi todas las semanas a Plasencia por razones familiares.

Esto último, ha explicado, le permitió conocer "muy bien" Extremadura, tomando esa base de operaciones, y lugares como el Parque de Monfragüe, Trujillo, Cáceres, Mérida y el Festival de Teatro o su gastronomía. Y es que, para el ministro, Extremadura "es una maravilla, hay que enseñarla, hay que disfrutarla, la tiene que disfrutar todo el mundo y, para disfrutarla, hay que llegar".

En este sentido, ha reconocido que fue "muy consciente" de la importancia de las infraestructuras para esta tierra cuando iba a Plasencia y "lo que cambió el panorama" cuando se construyó "finalmente" la autovía, de manera tal que es "consciente" de que, para Extremadura, "no es solo una necesidad, es que es una oportunidad de primer orden el mejorar las infraestructuras".

En este contexto, ha avanzado que este viernes se anuncia una licitación referida a la nueva estación de Plasencia, en concreto el contrato para la redacción del estudio informativo de la nueva estación de Plasencia en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid - Extremadura, como recoge ya la Plataforma de Contratación del Estado y próximamente publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que "precisamente" la "casualidad" ha querido que esto se produzca este viernes.

Asimismo, ha expuesto que van a "pisar el acelerador" todo lo que puedan para que la próxima vez que acuda a la región el ministro de Transportes "no llegue con retraso" y, "sobre todo", que los extremeños puedan viajar desde Extremadura a otros lugares de España, desde esta última a la comunidad extremeña, o desde otros puntos de la geografía mundial "a la altura de lo que esta tierra merece y necesita".

"Es un propósito, es una declaración de intenciones, el tiempo dirá si se confirma o no, yo espero que sí, que dentro de poco tiempo puedan decir que el ministro de Transportes tiene palabra, que el Gobierno de España la tiene y que va a seguir apostando muy fuerte por esta tierra", ha resaltado, para desear al nuevo delegado del Gobierno "toda la suerte del mundo" y trasladarle que se van a ver "mucho" porque es "de pisar territorio" y creo que las cosas donde mejor se ven es en el terreno.

Como ha recordado, ha sido alcalde y sabe que los barrios "hay que pisarlos" y "conocerlos", y aunque el Ministerio es "otra escala", la metodología "tiene que ser la misma". "Así que me van a ver mucho por aquí", ha concluido Puente, que ha esperado que, entre todos, sean capaces de llevar a Extremadura "al lugar que se merece" porque cree que "sinceramente es el reto que tenemos por delante y la encomienda que nos ha hecho la ciudadanía".