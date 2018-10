Granados asegura que es "falso" que las siglas de su agenda sean de donantes del PP madrileño

Actualizado 27/02/2018 15:35:32 CET



El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha defendido este martes ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que es "falso" que las siglas que incluyó en su agenda junto a cantidades de dinero pertenezcan a presuntos donantes de la formación regional y ha asegurado que se trata de interpretaciones propias de un juego de "tetris".

Granados, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en esta segunda citación en calidad de investigado, ha especificado que las iniciales 'LD' no hacen referencia al exdirectivo de Isolux Luis Delso sino a 'Lista de diputados' y ha negado también que 'JEC' se refiera a José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de la multinacional Acciona, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Sobre esta última, el presunto cabecilla de la trama 'Púnica' ha asegurado que era la abreviatura de 'Jornadas de Educación Concertada' y también ha apuntado que las siglas JLM --que se asociaron a el empresario Javier López Madrid-- aluden a Juntas Locales Municipales.

No obstante no ha precisado a qué se refería cuando anotó en su cuaderno presuntas entradas y salidas de dinero con las palabras en inglés 'in' y 'out' y tampoco ha aclarado si la palabra 'Me ('yo' en inglés) hace referencia a su propia persona. "Mi, me yo, conmigo", ha dicho al ser preguntado por esta cuestión a los periodistas.

El exdirigente popular madrileño ha insistido en que estas anotaciones hacen referencia a las personas que asistieron a actos del partido aunque se trata de un documento que tiene más de diez años, por lo que no recuerda íntegramente su contenido. Sí ha desmentido que haga referencia alguna a la contabilidad de la formación popular.

"Se trata de una broma, es jugar al tetris a ver qué me cuadra, esto me viene bien en inglés, esto me viene bien en español...", ha dicho el también exconsejero regional al término de su declaración que se ha alargado tres horas y en la que se le ha preguntado sobre el contenido incluido en las anotaciones incautadas durante el registro de su domicilio por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

DINERO LEGAL EN SUIZA

Preguntado por dos cuentas bancarias que abrió en Suiza mientras ostentó la alcaldía de Valdemoro, Granados ha vuelto a insistir en que no proviene ni de comisiones ni de otras actividades ilícitas por su actividad al frente del consistorio y que tuvo que hacer un traspaso de la entidad UBS a BNP Paribas. Aunque no se ha referido a cuantías concretas, la información obrante en el sumario de la trama apunta a que el monto total traspasado superaba los 1,5 millones de euros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Granados ha asegurado sentirse "plenamente orgulloso" de su gestión como alcalde de Valdemoro así como de su etapa posterior en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. De este periodo ha dicho que las adjudicaciones de obras públicas se llevaron a cabo con una "limpieza ejemplar" y no se van a ver enturbiadas por lo que diga el presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza, a quien se ha referido como "tipejo".

Ha hecho alusión así a las últimas declaraciones formuladas por el constructor en sede judicial el pasado 17 de enero cuando apuntó que en el año 2004 y gracias a la intermediación de Granados, una empresa vinculada a Marjaliza resultó ser la adjudicataria de tres obras de Metro Madrid y, como resultado de la operación, estos dos junto con el empresario Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros.

Granados ha negado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estos términos y ha dicho que cuando esos contratos se firmaron, en enero de 2005, ya era consejera de Transportes la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Granados ya se expresó en estos términos en un escrito remitido al juez en el que delegó estos hechos en su sucesora, la cual asumió su cargo el 21 de diciembre, solo unos días antes de la firma de la operativa.

ESPERANZA AGUIRRE Y EL CHALET DE VALDEMORO

En relación con la mansión de Valdemoro que le regaló presuntamente el constructor Ramiro Cid como forma de agradecimiento por sus intermediaciones en las alteraciones urbanísticas a favor del empresario, Granados ha explicado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre le ordenó que renunciase a la misma cuando conoció a través de los medios de comunicación y para evitar que se generase polémica entorno a esta cuestión. Precisamente Cid está investigado por ser una de las personas que supuestamente han participado en ocultar la titularidad de la mansión de Granados.

Aguirre también ha sido mencionada en otro momento de la comparecencia de Granados cuando ha resaltado que en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid trasladó su "capricho" de que la cantante Isabel Pantoja ofreciese un concierto en los festejos organizados por la inauguración de la conexión en metro de la localidad madrileña Villaverde con la capital. Este evento se contrató a través de Waiter Music, de la que la Guardia Civil sospecha que ha servido para financiar ilegalmente al PP de Madrid; si bien Granados ha dicho que no tiene conocimientos sobre las relaciones con esta mercantil.

La citación de este martes supone una continuación a la declaración prestada el pasado 12 de febrero cuando apuntó a una financiación irregular para las campañas de Esperanza Aguirre de las elecciones de 2007 y 2011 dirigida por el expresidente regional Ignacio González y de la que era conocedora la actual mandataria madrileña Cristina Cifuentes, quien anunció la interposición de una querella por decir ante el juez que mantuvo una relación sentimental con González.

15 DE MARZO: TERCERA CITACIÓN

Aunque las fiscales del caso no le han preguntado en esta ocasión por esa presunta financiación irregular del PP, Granados ha precisado a preguntas de los periodistas que se ratifica en todo lo dicho y ha emplazado a Cifuentes a clarificar por qué emprende acciones judiciales porque no ha mentido "en nada". "No hablo nunca de cuestiones intimas, respeto muchísimo la vida personal de la gente y solo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tenga que ver con relaciones de poder en cambios de gobiernos y en el partido", ha apostillado.

Tras suspender la declaración pasadas las 13.00 horas, el magistrado ha vuelto a señalar una tercera fecha para continuar con la declaración solicitada a petición propia, por lo que el próximo 15 de marzo a las 15.30 horas volverá a la Audiencia Nacional para seguir respondiendo a las preguntas de las fiscales Anticorrupción del caso Teresa Gálvez y Carmen García así como a las que formulen los abogados de las partes.