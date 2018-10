Rajoy quiere ser candidato y apunta que es "la gente" la que decide cuándo ha pasado el tiempo de un político

Publicado 01/03/2018 11:33:38 CET

Sobre el ascenso de Cs en las encuestas, responde que el día de las elecciones hace balance de conjunto y no suele equivocarse casi nunca"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a dejar claro que tiene intención de ser de nuevo candidato en las próximas elecciones generales si su partido, el PP, también "quiere", y ha añadido que es "la gente, el conjunto de los españoles", la que decide cuándo ha pasado el tiempo de un político, "no los que quieren que pase".

"Me lo llevan diciendo desde hace muchos años", ha respondido sobre las voces que apuestan por su retirada para que sea otro el candidato del PP en las generales. "Quien dice que el tiempo, el mío o el de cualquier otro, ha pasado es la gente, en este caso el conjunto de los españoles", ha agregado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

El dirigente del PP ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el ascenso de Ciudadanos en las encuestas en detrimento de los 'populares'. Rajoy mantiene este discurso también de puertas para adentro de su partido, donde se extiende el nerviosismo desde la victoria del partido de Albert Rivera en las catalanas de diciembre.

El pasado 15 de enero, el dirigente 'popular' reunió a la cúpula de su partido en Madrid para tratar de convencerles de esta idea: hay que esperar a las elecciones. "He leído muchas encuestas. Yo suelo empezar a preocuparme mes y medio o dos meses antes de las elecciones. La encuesta que leo ahora es la EPA, el tema que más me preocupa", ha subrayado este jueves.

Ha recordado los buenos resultados de Ciudadanos en otras encuestas anteriores y lo que después ha recogido en las urnas. Por ejemplo, en las catalanas de 2015 fue la segunda fuerza pero quedó sexta en las generales de 2016. Y ha añadido otro ejemplo de fuera de España, el del socialista alemán Martin Schulz, que hace un año empataba en las encuestas con Angela Merkel y ahora no es ni presidente de su partido.

"Hay que esperar a las elecciones", ha insistido Rajoy, que se ha mostrado confiado en el criterio final de los votantes. El PP afronta un desgaste por estar en el Gobierno y no poder atender todas las reivindicaciones que salen a la calle, ha dicho, pero al elegir la papeleta "la gente acaba reflexionando, hace balance de conjunto y no suele equivocarse casi nunca".

En cuanto al otro gran desgaste para las siglas 'populares', el de la corrupción, ha admitido que "no le hace ningún bien" a su partido, pero ha repetido que lo que ahora se juzga son casos de hace años, que sus protagonistas no siguen en el PP y que se han tomado medidas "para que no se repita". "Pero es evidente que nos ha hecho daño", ha agregado.