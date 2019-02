Rajoy: "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal, no habríamos visto lesiones"

Actualizado 27/02/2019 18:27:12 CET

Rajoy dice que siempre dejó claro a la Generalitat que "en ningún caso" negociaría un referéndum

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha responsabilizado a los líderes independentistas que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 de las lesiones que sufrieron aquella jornada ciudadanos y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra 12 de los líderes del 'procés'.

"Realmente, si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente, ni usted ni yo ni nadie hubiésemos tenido que ver las lesiones que tuvieron algunas personas y miembros de las fuerzas y cuerpos de Segurdiad. Eso es lo importante", ha señalado

Rajoy contestaba a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, quien le planteaba si en aquella jornada "pudo ver en periódicos digitales o en la televisión las lesiones a los votantes" que participaron en la convocatoria. No obstante, la letrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, también se ha interesado por este asunto y ha proyectado un vídeo en la sala mostrando cargas policiales y un herido hablando a cámara.

"Lamentablemente, imágenes como estas he visto muchas a lo largo de mi vida y hay otras que tendrían también interés", ha planteado Rajoy, para incidir en que "la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos" como los que mostraba el vídeo porque "si se hubiera actuado cumpliendo la ley y si no se hubiera pretendido violentarla no se habrían visto ni estas imágenes ni otras".

"Yo lamento muchísimo estas imágenes, no me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para que se den estas imágenes", ha añadido.