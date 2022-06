Recupera Madrid investiga otros modelos distintos al partido tradicional de cara a 2023, como la agrupación de electores

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Recupera Madrid se encuentra "investigando" otros modelos distintos al partido tradicional de cara a las elecciones municipales de 2023, como la agrupación de electores.

Así lo han explicitado los concejales del Grupo Mixto José Manuel Calvo y Luis Cueto tras interponer una denuncia en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra sus antiguos compañeros de Más Madrid por supuesta financiación ilegal, un paso dado "en defensa del honor".

Cueto ha remarcado que en Recupera buscan "salirse del corsé de los partidos". "Nadie tiene el nivel de independencia que tenemos nosotros, que hemos sido capaces de apoyar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuando hacía falta y de pedir su dimisión en el escándalo de las mascarillas. Tenemos la radical vocación de defender a un ciudadano que ya no confía en los partidos políticos", ha descrito.

Por eso, "en esta legislatura como en la que venga es imprescindible que, además de las candidaturas clásicas de los partidos, existan otras candidaturas". "Nosotros no nos casamos con nadie, no venimos a agradar a nadie, ni a derecha ni a izquierda", ha continuado José Manuel Calvo.

Ha sido Cueto quien ha destacado de los partidos que son "un elemento fundamental de participación política pero desde hace 40 años su funcionamiento no es democrático y no se pinta nada fuera de la camarilla del partido".

"Estamos investigando otros modelos con seriedad para hacer en Madrid, como una agrupación de electores, que tiene ventajas frente a la lógica de un partido que si no se hace bien a la legislatura siguiente se tiene que volver a recabar 8.000 firmas y si no no existe", ha valorado. En todo caso sería una opción netamente municipal.