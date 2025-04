Revilla lamenta que Sánchez no le haya llamado tras la denuncia del rey emérito: "Una llamadita de Pedro se agradecería"

Asegura que 50.000 euros le hacen un roto y pide a Juan Carlos I que destine el dinero "que tiene fuera" a la reconstrucción de Valencia

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha lamentado este jueves que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no le haya llamado tras haber sido demandado por el rey emérito, esgrimiendo que aunque últimamente le haya criticado, hubiera agradecido "una llamadita de Pedro", con quien ha mantenido "tantas comidas y conversaciones".

Al ser preguntado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, si se ha puesto en contacto con él algún miembro de la Casa Real tras reclamarle Juan Carlos I 50.000 euros por unas declaraciones "injuriosas", Revilla ha respondido que "nadie de la familia real y nadie del Gobierno" le ha llamado.

"Yo lo he criticado. Yo sé que le sientan mal las críticas, pero, hombre, una llamadita de Pedro, que tantas llamadas me ha hecho en esta vida y que tantas comidas y conversaciones hemos tenido, sí se agradece", ha afirmado el dirigente del PRC, señalando que le ha "extrañado" que Pedro Sánchez no se haya puesto en contacto con él.

Revilla ha asegurado que, al igual que con el rey emérito, ha tenido "otra pequeña desilusión" en su vida porque ha apoyado a Pedro Sánchez "como nadie", y estuvo a su lado en la primarias sin ser él del PSOE y sin que nadie se lo pidiese, para más recientemente haber tenido "unas desavenencias con él".

"Porque de aquel no es no, y haremos esto y esto, ahora se está haciendo lo contrario", ha añadido, pidiendo no que Sánchez se solidarice con él "en esta guerra, entre comillas, que tenemos dos personas", sino que al menos le llame para decirle que "estoy tranquilo, bien, no sé, algo".

El expresidente cántabro ha proseguido en su explicación celebrando que aunque del Gobierno no le ha llamado "absolutamente nadie" y de la Casa Real "tampoco", quienes sí le llaman "son cantidad de ciudadanos" preocupados por el litigio con Juan Carlos I.

"A MI 50.000 EUROS ME HACEN UN ROTO"

En otro orden de cosas, y tras reclamar nuevamente saber de qué se le acusa exactamente, Revilla ha sostenido que si prospera la demanda del rey emérito, para él 50.000 euros son "un palo" y le harían un "roto" a sus finanzas.

"50.000 euros me hacen un roto, ¿eh? Para él (Juan Carlos I) no será nada, pero a mí 50.000 euros me hacen un roto", ha insistido el expresidente cántabro, mostrándose preocupado de que le pueden meter "un palo de este calibre" solo por decir lo que él cree que "es la verdad".

"Soy una persona que no puedo callar las injusticias, yo he luchado en este país contra las preferentes con todos los bancos hasta que conseguí que pagaran a todos, no sé si lo recordáis (...) fui durísimo con Aznar en la guerra de Irak, he sido durísimo con Rajoy y la Gürtel, y es que soy así", ha reivindicado.

Revilla se ha mostrado "orgulloso" de eso y de que, gracias a que es conocido y de que las televisiones le dan voz puede "denunciar estas cosas", si bien cree "no es nada cómodo" porque finalmente ha afectado a su entorno.

Dicho esto, ha anunciado que tras "atender a todos los medios" sin "ninguna distinción" porque sabe que "esto es una noticia", no va a dar más entrevistas y va a dejar el asunto en manos de su defensa, porque está "en una etapa complicada". "Voy a intentar que no me sablen 50.000 euros, para él no será nada, claro, si le dio a una señora 65 millones de euros, pero para mí es un palo", ha concluido.

LE PIDE QUE "TRAIGA EL DINERO" Y LO DESTINE A LA DANA

Preguntado sobre si citaría a Juan Carlos I como testigo en el caso de que el acto de conciliación solicitado por el rey emérito derivase en un juicio, el expresidente de Cantabria ha respondido que sí, puesto que le gustaría verle, y alegando que él "no se esconde".

En este sentido, y tras reclamar al rey emérito que "vuelva a España", "pida perdón de verdad" y "traiga todo lo que tiene fuera", ha señalado que "sería una buena cosa" que dedicase "los cien millones que están probados" a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana.

"Yo sé que alguna vez ha intentado verme pero es que me tiene tan decepcionado, que vuelva a España, que pida perdón de verdad, no como cuando lo hizo con el elefante, y que traiga todo lo que tiene fuera (...) Sería una buena cosa, por ejemplo, dedicarlo a la reconstrucción de las riadas de Valencia, qué detalle", ha declarado, alegando que "hay causas benéficas a las que puede apoyar".

Revilla ha remarcado que, si el emérito hiciese eso, "sería un gesto" con el que "los españoles volveríamos a quererle". "Entonces yo voy, le doy un abrazo, y personalmente le perdono, y judicialmente también está perdonado, porque lo que hizo en tiempos en que era rey, no tiene condena", ha añadido.

Sin embargo, ha expresado que no cree que lo vaya a hacer porque "todavía" le ve "prepotente" y "creyéndose que todo lo que ha hecho está bien". "No hay más que ver cuando llega a las regatas en ese avión, y le preguntan si se arrepiente y responde que no, que de nada", ha lamentado.