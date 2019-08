Revilla ve "grotesca" la idea del PP de un candidato alternativo y dice solo hay dos opciones: Sánchez o elecciones

Publicado 06/08/2019 11:49:21 CET

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que las alternativas a un Gobierno de Pedro Sánchez ofrecidas por el PP son "grotescas" y ha avisado de que solo hay dos opciones sobre la mesa: o un Ejecutivo presidido por el líder socialista o nuevas elecciones generales en noviembre.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Revilla ha reconocido estar "perplejo" después de escuchar a dirigentes del PP proponer que el PSOE ponga sobre la mesa a otro candidato para la investidura o que incluso los socialistas se abstengan para facilitar la elección del líder de los 'populares', Pablo Casado.

"Ha ganado holgadamente las elecciones un señor que se llama Pedro Sánchez. O se deja gobernar al que ha ganado o nuevas elecciones, no hay otra", ha subrayado mostrando su esperanza de que en el mes de septiembre "alguien entre en razón" y evite que los ciudadanos tengan que vivir el "ridículo" de acudir de nuevo a las urnas.

A su juicio, la convocatoria de nuevos comicios serían la peor de las soluciones porque los ciudadanos están viviendo "con gran cabreo" la dificultad para formar gobierno. Sin embargo, ha reconocido que ahora mismo es la mismo opción más posible si los líderes de otras formaciones políticas no "recapacitan".

NO ENTIENDE A PODEMOS

El líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el único que ha firmado un acuerdo con el PSOE para la investidura de Sánchez, ha reconocido que no entiende que Unidas Podemos no aceptara la oferta del PSOE formar un gobierno de coalición y ha avisado de una propuesta similar no se repetirá ahora y el partido de Pablo Iglesias tendrá que conformarse con un pacto programático y cargos intermedios en el Gobierno si quiere evitar las elecciones.

"Podemos no ha tocado poder ni siquiera en una junta vecinal y de repente le ofrecen una vicepresidencia y tres ministerios. Fue una oferta más que generosa que no le van a volver a hacer", ha insistido.