El Rey visita con Cerezo una escuela de fútbol apoyada por el Atlético para alejar a los niños de la calle en Ecuador

CUENCA (ECUADOR), 14 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

El Rey Felipe VI ha visitado este jueves junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, la nueva escuela de fútbol que se ha creado, con apoyo del club español, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, sede de la Cumbre Iberoamericana, y cuyo objetivo es alejar a los niños de la calle y la violencia.

La visita, a la que también se ha sumado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ha producido horas antes de que se dé por inaugurada la XXIX Cumbre Iberoamericana a la que finalmente solo han asistido dos jefes de Estado, el monarca español y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Don Felipe ha tenido ocasión de conocer las instalaciones, recién inauguradas, y de conversar con algunos de los 600 niños de entre 7 y 17 años que se beneficiarán de esta iniciativa que lleva a cabo la Junta de Beneficiencia de Guayaquil (JBG) en colaboración con el Atlético de Madrid, además de ver cómo se llevan a cabo sus entrenamientos.

El presidente del Atlético ha elogiado la "gran obra" que supone esta iniciativa conjunta, un proyecto integral que permite "crecer a través del fútbol", utilizando "el deporte como herramienta para proyectar valores para una sociedad mejor". El deporte, ha sostenido Cerezo, es una herramienta de cohesión social.

A su vez, Noboa ha resaltado que "el fútbol y otros deportes enseñan a trabajar en equipo", al que terminan convirtiendo en "una segunda familia". El presidente ecuatoriano ha agradecido la "inversión directa en el futuro del país" que está haciendo el Atlético, "uno de los mayores clubes del mundo".

OBJETIVO DEL PROYECTO

La de Cuenca es la sexta escuela de fútbol que abre la JBG junto con el club español con apoyo en este caso del Ayuntamiento de la localidad ecuatoriana. Su objetivo principal es alejar a niños y adolescentes de la violencia, mediante la pasión por el fútbol, promoviendo la práctica deportiva centrada en valores.

Además del entrenamiento, los chicos y chicas de la escuela de fútbol también reciben otros beneficios como la vigilancia de su salud física, atención médica y odontológica, así como cuidado en nutrición y evaluaciones psicológicas, según explican desde JBG. Asimismo, el acuerdo entre esta organización y el Atlético de Madrid prevé oportunidades de becas en España en las instalaciones del club.

Los nuevos jugadores se muestran ilusionados con formar parte de este proyecto y poder dedicar su tiempo a la práctica del fútbol en lugar de pasar el tiempo en la calle sin hacer nada. Algunos, como Alan, de 12 años, o como Amelia, de 14, admiten que aún no saben mucho del Atlético de Madrid, no así Justin, de 16, que no escatima elogios hacia su futbolista favorito, Antoine Griezmann.

En el caso de Alan, admite que su modelo a seguir es Cristiano Ronaldo, mientras que Amelia señala sobre todo a las futbolistas del equipo femenino del FC Barcelona, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Durante el acto, celebrado en el nuevo estadio La Gloria, al que han asistido también familiares de los chicos, se ha trasladado al Rey la solidaridad de los ecuatorianos con España tras la tragedia ocasionada por la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde reside una nutrida comunidad de ecuatorianos e incluso se ha producido algún fallecido entre ellos.