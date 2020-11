Rivera celebra que ya se haya demostrado que la "voluntad" de Sánchez era pactar con Podemos e independentistas

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha celebrado que con el tiempo se haya demostrado, a su juicio, que la "voluntad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre fue pactar con Podemos y con los partidos independentistas, primero con la moción de censura contra Mariano Rajoy, luego en su investidura el pasado enero y ahora para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

Así lo ha dicho este lunes durante su participación en el 'XII Foro Atlántico', organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, al lamentar la "anomalía" de que en España los socialistas hayan formado una mayoría parlamentaria junto a "populistas y nacionalistas o independentistas" y la mantengan desde hace dos años y medio.

"Blanco y en botella. Quien no quiera verlo a estas alturas, que se ponga gafas, pero es evidente que Pedro Sánchez tiene una estrategia que es gobernar con una mayoría en escaños con los nacionalistas y Podemos, conservarla y arrinconar al centroderecha", ha afirmado.

HABÍA QUE "DESENMASCARAR SU ESTRATEGIA"

A su modo de ver, era necesario "desenmascarar esta estrategia", porque cree que hasta ahora muchos españoles no habían entendido cuáles eran las verdaderas intenciones del líder socialista.

Considera que él mismo fue "víctima" de esa percepción cuando estaba en política, ya que muchos no le creían cuando decía que el principal responsable de que el PSOE y Ciudadanos no llegaran a un acuerdo tras las elecciones generales de abril de 2019 no era Cs --por negarse a ello durante meses--, sino Sánchez, que prefería pactar con Podemos y las fuerzas nacionalistas.

"Pedro Sánchez, durante mucho tiempo, ha hecho ver a los españoles que él estaba allí por casualidad y que no tenía nada que ver con Podemos y con los independentistas. Ahora se ha demostrado, con la moción de censura, con la investidura y con los Presupuestos, que es su voluntad", ha argumentado.

Aunque Rivera no ha mencionado el papel de Cs, eso es precisamente lo que la actual presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, afirma haber conseguido al ofrecerse a negociar las cuentas públicas con el Gobierno de coalición: desenmascarar a Sánchez y hacer ver que si ha decidido aprobarlas con Esquerra Republicana de Catalunya y con EH Bildu, lo hace porque quiere, no porque no tuviera otra opción.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA LIBERAL MÁS ALLÁ DE LAS SIGLAS

El exlíder de Ciudadanos, que ahora preside un bufete de abogados, ha asegurado que la estrategia de Sánchez consiste en "dividir a los españoles en bandos, en rojos y azules", y con ella está logrando que la sociedad "se polarice y se extreme cada vez más", gracias también a que "se retroalimenta" con Vox.

El riesgo que ve para las "posiciones moderadas" en este escenario político es que "quedan diluidas", por lo que ha apostado por "construir una alternativa ilusionante, más allá de las siglas", y "coger la bandera del liberalismo sin complejos".

En su opinión, la socialdemocracia y la democracia cristiana tuvieron éxito en la segunda mitad del siglo XX, pero la ideología que funciona como "antídoto frente al populismo y al nacionalismo" es el liberalismo.

ANIMA A CATALUÑA A COPIAR LA POLÍTICA FISCAL DE MADRID

Por otro lado, Rivera se ha pronunciado sobre el acuerdo de Esquerra con el Gobierno para, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, avanzar en la armonización de los impuestos entre las distintas comunidades autónomas y acabar con el "paraíso fiscal" de la Comunidad Madrid.

Según ha indicado, el tipo impositivo máximo en el IRPF podría llegar al 49% en Madrid --frente al 43% actual-- y al 52% o el 53% en otras comunidades. "Que te confisquen la mitad del sueldo antes de empezar el año me parece una barbaridad", ha manifestando, abogando por tipos "moderados" porque al final hacen "se recaude más".

A continuación, ha aconsejado a los partidos de la Generalitat de Cataluña que, en vez de criticar a Madrid, "copien su política fiscal", bajando el IRPF y suprimiendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Así "ya verán como mucha menos gente se marcha de Cataluña", ha señalado, añadiendo que las empresas y ciudadanos que abandonan esta comunidad huyen de sus altos impuestos y también de unos políticos independentistas que "dan golpes de Estado y asustan al capital y a la población".

EL RIESGO PARA ESPAÑA ANTE LA "DERIVA" DEL GOBIERNO

Por último, el exdiputado ha alertado de la "deriva" en la que, a su modo de ver, está el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, por su propuesta para reformar el del Consejo General del Poder Judicial y que parte de los vocales puedan ser elegidos por mayoría absoluta--no por tres quintos de las Cámaras--, por el plan contra la desinformación y por la vigencia del estado de alarma durante seis meses en el marco de la crisis del coronavirus.

Desde su punto de vista, en España hay que "cuidar la democracia" cada día frente a las "arbitrariedades" del Gobierno, los "dedazos" para nombrar a cargos públicos, las pretensiones de los "liberticidas" y el riesgo de ir hacia un "Estado clientelar". Además, ha pedido a la sociedad civil española que no se acostumbre a las "mentiras" y los "atropellos", sino que "se rebele y se movilice" frente a ellos.

Al recordar cómo en algunos países latinoamericanos la democracia se fue degradando hasta que se impusieron "la arbitrariedad y la tiranía", Rivera ha alertado de que el Ejecutivo de Sánchez "está tentado de avanzar por ese camino".