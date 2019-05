Rivera dice que los socialistas que quieran pactar con Cs tras el 26-M deberán rechazar "el populismo y el separatismo"

Publicado 20/05/2019 15:40:24 CET

Acusa al PSOE de haberse convertido en "el fontanero de los Gobiernos de Podemos"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que los candidatos socialistas que quieran pactar con la formación naranja tras las próximas elecciones municipales y autonómicas tendrán que "decir no al populismo y al separatismo", pero de momento "no hay ninguno" que adopte esta posición.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Rivera ha indicado que actualmente "no hay nadie" en el PSOE que "se atreva a decir" que discrepa de los pactos con Podemos y del diálogo con los partidos independentistas.

Los socialistas "pactan con Podemos, como (Emiliano García-) Page" en Castilla-La Mancha, "apoyan a (Manuela) Carmena" en el Ayuntamiento de Madrid, también "lo van a hacer en la Comunidad de Madrid si pueden" y en Barcelona "apuntalan a (Ada) Colau", ha señalado. Por tanto, "el PSOE se ha convertido en el fontanero de los Gobiernos de Podemos", ha concluido.

Si hay algún candidato socialista que no esté de acuerdo con ese papel, Rivera ha pedido "que sea valiente y diga que no quiere gobernar ni con Podemos ni con los separatistas". Y mientras no lo hagan, "siempre que haya un solo escaño para echarles, les echaremos", ha advertido.

LAMBÁN ES "EL CHICO DE LOS RECADOS DEL SANCHISMO"

Respecto al PSOE de Aragón, el líder de la formación naranja ha dicho que su candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Javier Lambán, "habla mucho, pero luego es el chico de los recados del sanchismo, pacta con Podemos", y en Zaragoza "apoya a un alcalde desastroso", Pedro Santisteve (Podemos).

Así que, "esto no va de darse golpes en el pecho y ponerse banderas de España detrás, va de defender los valores constitucionales y decirle no al populismo y al separatismo", ha subrayado.

Según ha explicado, Ciudadanos aspira a ser el "dique de contención" de esas alianzas tras los comicios del 26-M y a convertirse en el "contrapeso" de un futuro Gobierno nacional del PSOE con Unidas Podemos, compensando en las comunidades autónomas las subidas de impuestos que apruebe.

Sobre Aguado, Rivera ha indicado que este domingo demostró ser "un valiente" durante el escrache que sufrieron él y otros representantes de Cs cuando se disponían a dar un mitin en el barrio madrileño de Lavapiés, donde fueron insultados e increpados.

A su modo de ver, a Aguado "le atacan los populistas y los okupas" porque saben que si Ciudadanos gobierna Madrid, "los okupas no tienen nada que hacer", serán desalojados de las viviendas y "las familias volverán a recuperar la tranquilidad".

"Yo no quiero ver en las calles de Madrid a gente agrediendo a otros por pensar distinto, ni quiero ver a manteros ilegales dando pregones", "no quiero ver el caos en Madrid, quiero que haya orden", ha recalcado.

BLINDAR LA EDUCACIÓN CONCERTADA

Asimismo, ha reprochado a Podemos su propuesta de revertir los contratos de la sanidad privada y de la educación concertada en la Comunidad, y ha asegurado que Ciudadanos se compromete a "blindar la educación concertada para que, junto a la pública, sea un sistema de calidad".

Desde su punto de vista, no se le puede caer en el "sectarismo" y quitar a los padres la libertad de escoger el centro donde estudian sus hijos, que "tiene que estar garantizada por ley". Considera que lo que hay que hacer es resolver los problemas que existen en la educación en general, como pueden ser el fracaso escolar o el acoso.

Rivera ha afirmado que para su partido es fundamental poder gobernar la Comunidad de Madrid y la capital con una mayoría "moderada y liberal". Por eso, "les pido a los madrileños que confiaron en nosotros" en las elecciones generales del 28 de abril, "que confíen ahora en Ignacio Aguado", ha añadido, describiendo a Ciudadanos como "el único voto útil para frenar al populismo".