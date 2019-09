Rivera pide a Colau que combata la inseguridad en Barcelona y deje de "atacar" a quienes la denuncian

Actualizado 02/09/2019 20:21:07 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a combatir los problemas de seguridad en la ciudad en vez de "atacar" a quienes denuncian esta situación, después de que la regidora acusara a PP y Cs de "generar alarmismo".

"En vez de atacar a quienes denunciamos la inseguridad en Barcelona, Colau debería ponerse a trabajar para combatirla", ha escrito Rivera en un mensaje en Twitter respondiendo a un vídeo publicado este lunes por la alcaldesa.

En vez de atacar a quienes denunciamos la inseguridad en Barcelona, Colau debería ponerse a trabajar para combatirla. Su obligación es garantizar las libertades de los vecinos y no permitir que los delincuentes campen a sus anchas. Ya basta. pic.twitter.com/UsPJF6mbB9 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 2, 2019

El líder de la formación naranja le ha indicado que su obligación desde el Gobierno municipal es "garantizar las libertades de los vecinos y no permitir que los delincuentes campen a sus anchas".

Precisamente, Rivera ha anunciado este lunes que su partido propondrá esta semana en el Congreso una reforma del Código Penal para que quienes cometen hurtos y atracos de forma reiterada acaben ingresando en prisión. Además, Cs solicitará que se incremente la presencia policial en ciudades como Madrid y Barcelona para mejorar la seguridad.

COLAU ARREMETE CONTRA EL PP Y CIUDADANOS

En el vídeo, Colau afirma que el PP y Ciudadanos han presentado iniciativas legislativas basándose en una "noticia falsa" según la cual algunas empresas de mensajería ya no hacen servicio de reparto en ciertos barrios de Barcelona a causa de la inseguridad.

"Cuando han salido las empresas a desmentirlo y a decir que esto era rotundamente falso, aquí nadie ha rectificado. No han rectificado los partidos políticos ni aquellos medios de comunicación que habían contado este bulo durante días enteros", lamenta.

Además de criticar la gestión del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, la alcaldesa señala en sus declaraciones que "la derecha catalana y la española llevan meses con una campaña de alarmismo generando una imagen falsa de la ciudad" y "sin proponer ni una solución concreta" al problema de los hurtos y robos.

A su juicio, esto forma parte de una "campaña de ataque político" al Gobierno de Barcelona, que, según ha advertido, no tolerará que "se juegue" con los barceloneses y con "un tema tan sensible como es la seguridad", que debería tratarse "con rigor y no con electoralismo".