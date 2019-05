Rivera rechaza las presiones para pactar con Sánchez: "Han votado los españoles, no la CEOE ni un banco"

Publicado 30/04/2019 12:15:41 CET

Afirma que Ciudadanos vigilará que se cumple la Constitución y controlará al Gobierno para que no "destroce" la economía

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que su partido no hará presidente a Pedro Sánchez, y por ello ha rechazado las presiones del mundo empresarial y de la banca para pactar con el PSOE. En las elecciones generales, "han votado los españoles, no la CEOE ni un banco", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que Cs se dedicará a vigilar que se cumple la Constitución y a controlar al Gobierno para que no "destroce" la economía, desempeñando un papel de oposición "con sentido de Estado".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rivera ha indicado que el PSOE "tiene la obligación de formar Gobierno" y que "tiene la mayoría para hacerlo", sumando con Unidas Podemos y contando con partidos nacionalistas o independentistas.

Aunque antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo el PSOE "no nos va a contar nada" sobre ese pacto, "yo creo que lo tienen hecho", ha declarado, apuntando que ya en la campaña electoral se vio la "sintonía" entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En este contexto, ha vuelto a rechazar la posibilidad de que Ciudadanos llegue a un acuerdo con el PSOE. "Ese Gobierno no se va a producir", ha respondido cuando le han preguntado por el Banco Santander o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que han expresado su preferencia por que Sánchez no pacte con Podemos o al menos no lo incluya en el Ejecutivo.

"A mí no me gusta que la economía esté en manos de Iglesias o ver a Sánchez subiendo los impuestos o pactando con los separatistas", pero "han votado los españoles, no la CEOE ni un banco", ha indicado. En su opinión, lo que se necesita ahora para que haya estabilidad en España es "que los que pueden formar Gobierno lo hagan pronto" y "no enreden" pensando en los resultados de los comicios del 26 de mayo.

UNA OPOSICIÓN "CON SENTIDO DE ESTADO"

En cuanto a Ciudadanos, considera que el crecimiento experimentado en las elecciones generales del domingo le va a dar un papel "fundamental" en el Congreso, como una oposición "fuerte" pero también "con sentido de Estado", "responsable" y capaz de llegar a acuerdos en los asuntos importantes.

"Me comprometo a hacer una oposición distinta de la que hizo el PP con el PSOE y el PSOE con el PP, porque creo que se han roto los dos bloques, las dos Españas, y hace falta una dinámica distinta", ha afirmado.

Así, ha abogado por que Gobierno y oposición alcancen consensos en los temas relativos la Unión Europea, la política internacional, la lucha contra el terrorismo o el medio ambiente. Igualmente, ha señalado la importancia de que al empezar la legislatura se celebre por fin en el Congreso un Debate sobre el Estado de la Nación, para que el nuevo Ejecutivo y los grupos parlamentarios expongan sus proyectos.

Al mismo tiempo, ha dicho a los electores que votaron a la formación naranja que Cs les va a "defender de quien quiera saltarse la Constitución" o pretenda poner mediadores en las conversaciones con los partidos separatistas o conceder indultos a los políticos independentistas.

También estarán vigilantes para que Sánchez y sus socios "no destrocen la economía y no machaquen a impuestos a las familias y a las clases medias", ha añadido Rivera, que sostiene que su partido liderará la oposición "de facto" y representará a "los españoles moderados que no quieren radicalidad ni populismo".

MENSAJE A SÁNCHEZ PARA DARLE LA ENHORABUENA

Respecto a los resultados de las elecciones generales, Rivera ha dicho estar muy satisfecho con los más de cuatro millones de votos obtenidos por Ciudadanos, que han elevado el número de diputados de 32 a 57, y ha reconocido que esperaba un poco menos, entre 50 y 57.

Además, ha afirmado que este lunes envió un mensaje a Sánchez para felicitarle por la victoria del PSOE, aunque la portavoz de la Ejecutiva de Cs dijo al mediodía que hasta ese momento no había habido ninguna conversación privada entre ambos líderes, solo la felicitación pública. "Le escribí, me contestó, le di la enhorabuena", ha comentado.

Sobre el PP, Rivera ha indicado que hasta ahora había sido un partido hegemónico pero ha sufrido un "hundimiento" en las urnas, mientras que la formación naranja puede "liderar una alternativa" de gobierno "liberal, constitucionalista, de centro y sin corrupción".