Rivera rechaza presiones de Sánchez e invita a crear un partido a los que quieran dejarlo "a sus anchas"

Defiende la decisión de no investir al líder del PSOE pese a las presiones externas y las críticas internas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este viernes las presiones del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y "sus tentáculos", insistiendo en que no facilitará su investidura como presidente del Gobierno. En una semana en que se han redoblado las presiones externas para que la formación naranja pacte con el PSOE y han surgido además críticas internas, Rivera ha dicho a los que quieren que Sánchez "campe a sus anchas" que monten un partido si lo desean.

"Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, que presenten un partido político", ha dicho en su discurso ante el Consejo General de Cs, donde, entre reiterados aplausos, ha defendido que el partido toma sus propias decisiones y que estas deben ser "libres y sin tutelas".

Los casi 4,2 millones de españoles que votaron a Ciudadanos en las elecciones generales del 28 de abril "son los únicos que nos deben importar", ha subrayado, recordando la promesa electoral de no mantener a Sánchez en la Moncloa.

"Siempre respetaré la opinión de la patronal, de los sindicatos, de los medios de comunicación o de cualquier español, pero siempre tendré la libertad de tomar decisiones libres de tutelas ni presiones", ha afirmado.

NI GARICANO NI IGEA PARTICIPAN EN LA REUNIÓN

Este mensaje lo ha pronunciado ante unos 160 representantes de Cs, entre miembros del Consejo General --el máximo órgano entre congresos--, integrantes de la Ejecutiva y líderes de los Comités Autonómicos.

Rivera ha estado arropado por los principales dirigentes del partido, como Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Fran Hervías, y también por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, o el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

Igualmente, han asistido al acto personas que fueron candidatas en las últimas elecciones autonómicas, como Daniel Pérez Calvo (Aragón) o Isabel Franco (Murcia), pero que no forman parte de los órganos de dirección.

En cambio, no han participado en el encuentro el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y responsable de Economía y Empleo, Luis Garicano, ni el aspirante a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, los dos principales representantes del sector crítico.

Garicano e Igea son dos de los cuatro miembros de la Ejecutiva que, en la votación del lunes pasado, abogaron por replantearse el veto a Sánchez y abrir una negociación para la investidura, junto a Fernando Maura y el eurodiputado Javier Nart, que acabó dimitiendo.

Tampoco estaba, al no formar ya parte de la Ejecutiva, Toni Roldán, que dimitió el lunes pasado como secretario de Programas y Áreas Sectoriales y portavoz adjunto en el Congreso. Roldán se despidió arremetiendo contra la estrategia de Rivera de elegir al PP como socio preferente, evitar pactos con el PSOE y no combatir a Vox.

REMAR TODOS "EN LA MISMA DIRECCIÓN"

Rivera ha indicado que Ciudadanos está formado por "gente libre, con libertad de opinión y de decisión". "Pero todos unidos, juntos, remamos en la misma dirección y trabajamos por ese proyecto", ha añadido.

Haciendo una metáfora, ha indicado que a Cs "llegan diferentes afluentes", con gente procedente de la sociedad civil y del mundo de la política que, "juntos y unidos", forman "un gran río de libertad, igualdad y unión". Se trata de un proyecto que "se ha hecho grande, tiene mucha más agua y muchos más matices" y ahora "es mucho más fuerte", ha asegurado.

"Siempre seré el presidente de todos los militantes de Ciudadanos porque siempre he creído que sumar es mejor que restar y unir es mejor que dividir", ha explicado.

Rivera ha animando a todos a trabajar juntos por la libertad y la igualdad y hacerlo "de la mano de los ciudadanos". Porque "son los únicos que nos deben importar, los que nos han prestado su confianza", la cual debe ser devuelta "con trabajo, lealtad, palabra y convicciones", ha agregado.

Por ello, ha reiterado el mensaje de la campaña de que Ciudadanos intentaría ser una alternativa de gobierno a Sánchez y que si no había una mayoría parlamentaria suficiente, se quedaría en la oposición.

"Estos días me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer", ha asegurado, indicando que a un partido que nació en Cataluña enfrentándose al "establishment nacionalista" y sufriendo "amenazas de muerte" no le va a importar lo que digan "el señor Sánchez y sus tentáculos".

SÁNCHEZ PACTARÁ CON PODEMOS Y NACIONALISTAS

A continuación, ha urgido al candidato del PSOE a la Moncloa a buscar los apoyos necesarios para la investidura recurriendo a "sus socios", Unidas Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas, con los que, según ha recordado, ya pactó en comunidades autónomas y municipios.

Sin embargo, ha rechazado la idea de que Cs está "empujando" a Sánchez a pactar con esas fuerzas políticas y ha defendido que es él mismo quien "se está tirando en plancha" hacia ellas en lugares como Navarra, Baleares, el País Vasco o Cataluña. "El sanchismo es eso, pactar con los que quieren destruir tu país y con los populistas, solo por estar en el poder", ha afirmado.

Y frente a eso, "que haya una oposición firme al sanchismo es una cuestión de Estado", ha afirmado. Una oposición "moderada, liberal, limpia y libre" que, en su opinión, solo puede hacer Cs, no el PP, habiendo perdido más de 70 escaños y siendo una oposición "débil y manchada de corrupción", ni otros que hacen una oposición "radical", en alusión a Vox.

El presidente del partido naranja se ha comprometido a vigilar al futuro Gobierno y oponerse a posibles "privilegios y concesiones a nacionalistas y golpistas", así como al "sablazo fiscal" a los ciudadanos, reclamando "una política económica sensata y una fiscalidad moderada".

RESPALDO DE VILLACÍS Y AGUADO A RIVERA

Antes de iniciar la reunión a puerta cerrada del Consejo General, ha hablado Rivera, como suele ser habitual, pero en esta ocasión también han pronunciado sendos discursos Villacís y Aguado, que han contribuido a reforzar la imagen de unión transmitida por el líder 'naranja'.

Villacís ha destacado la nueva etapa que comienza para Cs gracias a los resultados electorales obtenidos en las elecciones generales y en las autonómicas y locales, que le han permitido formar parte de 400 gobiernos municipales. Además, Rivera ha señalado que Cs gobernará comunidades como Madrid, Murcia y Castilla y León y lo intentará también en Navarra y Aragón.

"La única presión que me importa es la de esos 4,2 millones de personas que han votado a Ciudadanos para que no les mintamos, no les defraudemos y mantengamos nuestro compromiso", ha dicho la vicealcaldesa de Madrid a quienes les piden que invistan a Sánchez.

Aguado, por su parte, ha dicho que Cs ya no es "un partido bisagra", aunque eso sea lo que desearían el PP y el PSOE, y que se ha convertido en una alternativa a "40 años de bipartidismo". "Hay gente" en el partido "que ha aguantado y aguanta carros y carretas, y ahora no nnos van a temblar las piernas", ha advertido, reivindicando la libertad de Ciudadanos para tomar sus propias decisiones.

Asimismo, ha aprovechado para alabar la figura de Rivera, "el único capaz de mantener firme el timón ante la tempestad y la tormenta". "Cuando los líderes lo hacen bien, hay que cuidarlos y arroparlos", ha defendido, agradeciendo al presidente de Cs que aguante pese a las "muchas presiones" que recibe.