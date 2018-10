Rivera reclama a Sánchez que "vuelva al constitucionalismo" y no se "atrinchere" en la Moncloa

Actualizado 21/09/2018 12:12:50 CET



HUELVA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda "atrincherarse en la Moncloa", y le ha pedido que "vuelva al constitucionalismo" junto a Cs y se aleje de los partidos "populistas".

A su juicio, "la unión es fundamental", pero "hoy se está paralizando el Congreso por el separatismo" y la muestra más evidente es que Sánchez "está tomando el camino equivocado al gobernar España con quien quiere liquidarla".

Así se ha pronunciado durante su intervención en la sede de la Federación Onubense de Empresarios, en un desayuno informativo organizado por Europa Press y la Fundación Cajasol en Huelva, con el patrocinio de Atlantic Copper, Orange y VIR.

El líder de la formación naranja ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "va a atrincherarse en la Moncloa", algo que considera "un gran error", y ha añadido que "el Gobierno debe rectificar y volver a la alianza con los constitucionalistas". Sobre este asunto ha sido claro: "Ciudadanos no va a ir con los populistas ni a la vuelta de la esquina".

Rivera ha afirmado que Cs puede ser "un antídoto" contra el populismo y un modelo para "proteger a la clase media", ya que "cree en la Constitución pero no se duerme en los laureles". Para ello, ha precisado que se debe "atajar la corrupción y tomar medidas para que la gente vuelva a confiar en la política".

Al respecto, ha subrayado que los separatistas "temen que haya un gobierno de Cs porque no les vamos a dar privilegios ni concesiones fuera de la ley", a lo que ha añadido que "esta alianza extraña de supremacistas, partido conservador, Esquerra Republicana, Pablo Iglesias y el 'Sanchismo' se está alejando del constitucionalismo, que se basa en la defensa de la Constitución y de su reforma".

En esta línea, ha dejado claro que "el sanchismo se está alejando porque sabe que necesita a estos aliados, pero es un error", por lo que considera que "lo mejor que puede pasar es que se acabe la legislatura porque si Sánchez se puede quedar en la Moncloa, se va a quedar, pero el problema es que no puede gobernar porque no lo han elegido presidente y no tiene votos, la política económica no va en buena línea y la sensación generalizarda es que las elecciones son la mejor salida". De hecho, se ha referido a una publicación en que la que dice que "la mayoría de los votantes del PSOE quiere elecciones".

Por ello, de cara a las elecciones, ha asegurado que, si él se convierte en presidente de este país, el primer objetivo será propiciar que "la gente vuelva a creer y a confiar" y para ello "hay que tener una economía sana y una administración pública a la altura", una administración, según ha incidido, que esté "al servicio de las empresas y de los ciudadanos porque no existe ni un solo país próspero en el mundo sin empresas".

En este sentido, con la innovación actual, ha considerado que "la administración tendría que ser más proactiva y ofrecer más servicios y más oportunidades".

MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA

Por ello, otro de sus objetivos será modernizar España "con tres patas fundamentales: educación, empleo e innovación". Respecto a la educación, ha lamentado que "España sea el país con más abandono escolar prematuro de Europa y la FP sea la Cenicienta porque está abandonada", por lo que ha abogado por "un plan por la educación, ya que la misma tiene que acompañarnos durante toda la vida porque nos tenemos que reinventar".

En cuanto al asunto del empleo, ha asegurado que "el gran reto de este país es abaratar cuánto cuesta contratar y luchar por una clase media fuerte" y ha destacado que la innovación "hay que fomentarla porque es la revolución del siglo XXI para que las pymes tengan más músculo y se conviertan en grandes empresas" y ha propuesto la creación de una red con polos de innovación de diferentes sectores.

ESPAÑA "NECESITA ESTABILIDAD"

Al respecto, Rivera ha dejado claro que para llevar a cabo todas estas propuestas España necesita "estabilidad y generosidad para llegar a acuerdos políticos, ya que va a pasar por delante un tren, que se llama globalización y competencia, y en España vamos a estar paralizados con un Parlamento que no gobierna, que no tiene mayoría, y que tiene que ir acompañado por la estabilidad y por la voluntad reformista" ya que, según ha añadido, "todo es mejorable y no vale dormirse".

Por tanto, ha mostrado su respaldo a "los que se la juegan para crear empleo y riqueza" y les ha pedido que tengan confianza porque "si no la hay se destruyen las instituciones y vienen los populistas y los nacionalistas", por lo que ha abogado por "combatir las causas que los propician, que son la desigualdad y la corrupción, ya que cuando la clase media es fuerte, éstos no tienen ni tres escaños".

Asimismo, una de las ideas fundamentales de su discurso, con la que ha empezado y culminado, es "ilusionar a los españoles con su país y que crean en sí mismos, ya que para poder tener una buena cara hay que tener un país con buenos datos y que pueda mirar a la cara a otros países".

Por último, sobre las pensiones ha precisado que "las matemáticas son caprichosas y de 350 escaños el PSOE tiene 84, con los que no puede hacer casi nada ni tener un pacto que dure en el tiempo ni en el marco de las pensiones, ni en el marco laboral ni en educación", a lo que ha añadido que "los grandes temas están bloqueados" por esta causa.