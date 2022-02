Robles apoya la decisión de Batet en la votación de la reforma laboral e insta a respetar las instituciones

Resalta el derecho a la presunción de inocencia del rey emérito y alaba el "sentido de la responsabilidad" de Felipe VI

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su apoyo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en torno a la polémica votación de la reforma laboral en la Cámara Baja el pasado jueves y ha instado a las formaciones políticas a respetar las instituciones y a las personas.

"Siempre me van a encontrar en el respeto institucional y eso me lleva a dar el apoyo máximo a la presidenta. Ella ha actuado con arreglo a lo que considera, que es la interpretación adecuada de la norma", ha manifestado Robles este martes en una entrevista en 'Trece', recogida por Europa Press.

Al respecto, ha asegurado que respeta que haya formaciones políticas que no estén de acuerdo con la decisión de Batet y que incluso adviertan con recurrir al Tribunal Constitucional si no se rectifica --como ya avisó el Partido Popular--, a la vez que ha insistido en que hay que "velar" por las instituciones.

A su juicio, cuando se producen momentos de crispación "se produce rechazo de la ciudadanía". "Yo creo en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo. Me siento incómoda cuando veo descalificaciones e insultos. A mí no me gusta lo que está pasando y creo que estamos viviendo en un ambiente de crispación que los ciudadanos rechazan", ha lamentado.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA "VALE PARA CUALQUIERA"

En otro punto, preguntada sobre la investigación de la fortuna de Juan Carlos I en Jersey que ha sido archivada por la Fiscalía al no ver indicios de delito, Robles ha deslizado que "por suerte" España cuenta con el principio de presunción de inocencia que "vale para el emérito y para cualquiera", si bien ha admitido que ha habido "comportamientos" del anterior jefe del Estado que no han sido "ejemplares".

Al respecto, ha puesto en valor la "ejemplaridad" del rey Felipe VI que demuestra que "la monarquía está viva y responde a lo que la España democrática del siglo XII quiere", ha subrayado.

CRISIS DE UCRANIA

Sobre el encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para abordar la crisis en Ucrania, la ministra de Defensa ha señalado que confía en que la "vía de diálogo" que se ha abierto con Rusia "tenga los resultados esperados".

Robles ha reconocido que "todos los escenarios son posibles" y que la situación entre ambos países es "difícil" pero ha defendido, no obstante, que las negociaciones son "bien recibidas" pues, en su opinión, es "en los momentos complicados" donde "la mejor política tiene que tener su espacio".

Al hilo, ha reclamado que España, "como aliado serio" de la OTAN, confía en que "la vía del diálogo y la diplomática" tengan "los resultados esperados".

Preguntada sobre una invasión de Rusia a Ucrania, la titular de Defensa ha insistido en que "todos los escenarios son posibles" pero ha pedido mirar "al momento actual", donde "todas las miradas están puestas en el diálogo". "Quiero creer que esta vía va a triunfar, nos jugamos todos mucho. Es el momento de la política, sin hacer de menos la situación difícil que hay", ha reconocido Robles, quien ha pedido no adelantar acontecimientos.

"No debemos generar alarmismo", ha reclamado la ministra, al tiempo que ha aseverado que España va a seguir participando en las misiones de OTAN porque es "un país responsable y comprometido". Sobre las críticas de sus socios de la coalición, Robles ha recordado que la política exterior y de Defensa "la marca el presidente del Gobierno".