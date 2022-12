Robles dice estar "orgullosa" de pertenecer al Gobierno ante la llamada del PP a que se rebele contra Sánchez

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles estar "orgullosa" de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha desdeñado los llamamientos del PP a rebelarse ante los cambios legislativos que, según los 'populares', se están acometiendo "al dictado de delincuentes".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Carlos Rojas ha apelado a la trayectoria profesional de Robles y su carrera como jurista para preguntarle "hasta cuándo" va a seguir formando parte del Ejecutivo y si está dispuesta a mantener el cargo si salen adelante los cambios legislativos que derogarán el delito de sedición y modificarán el de malversación. "¿Dónde está el límite?", ha preguntado a Robles.

"Me siento orgullosa de ser ministra de Defensa como me siento orgullosa de ser parte de este Gobierno", ha replicado Robles pidiendo al diputado que no se preocupe tanto por ella y, en cambio, reflexione sobre la actitud de su partido "bloqueando" la renovación del Consejo General del Poder Judicial, "incumpliendo la ley y la Constitución".

El diputado del PP cree que "no se puede caer más bajo" y el Gobierno está "rompiendo todos los límites", ante lo que ha pedido a Robles que "deje el argumentario". "Se trata de su trayectoria, una vida que ha entregado al Derecho, se trata de España", ha pedido avisando a la ministra de que "está perdiendo una gran responsabilidad". "Un cargo se convierte en una carga cuando se pierden los principios", ha advertido.

A su juicio, el objetivo del Ejecutivo es "obtener a cualquier precio" el apoyo parlamentario de los partidos "separatistas". "Este Gobierno destila fraude por los cuatro costados", ha censurado visiblemente airado y pidiendo la convocatoria urgente de elecciones generales.

"No se preocupe tanto por mí, preocúpese por usted que está incumpliendo la Constitución y la ley", ha insistido Robles, que ha vuelto a subrayar su "orgullo" por España y por su Constitución. "Y por cumplirla, no como ustedes", ha reprochado a los 'populares'.

También ha subrayado su orgullo como ministra por las Fuerzas Armadas y ha acusado al PP de haberlas dejado "prácticamente inatendidas" durante los siete años que ocuparon en Palacio de la Moncloa. "Usted, que tanto se preocupa por la trayectoria de otros, está incumpliendo la Constitución y la ley", ha vuelto a acusar al diputado Rojas.