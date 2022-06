Robles pide al PP que "deje de lado" las "consideraciones partidistas" y apoye la celebración de la Cumbre de la OTAN

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este miércoles al PP que "deje de lado" las "consideraciones partidistas" y apoye la celebración de la Cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio.

En rueda de prensa, Robles ha señalado que "el PP sabe" que la política exterior y de defensa de España han sido tratadas "como políticas de Estado" y ha defendido que ambas se han tratado de forma "callada" y "no haciendo ostentación". "Pero por detrás hay un trabajo serio", ha continuado.

Así, ha puesto el foco en que la celebración de la cita en la capital española es un "éxito", no sólo del Gobierno, sino también de los ciudadanos.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los 'populares' para que el partido "actúe con sentido de Estado" y se "sienta orgulloso" de la celebración de la cumbre. En esta línea, ha calificado de "buena noticia" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudiera al acto de conmemoración del 40º aniversario del ingreso de España en la OTAN.

"Si aspira a ser un partido de Estado tiene que dejarse de buscar pegas y sentirse muy orgulloso", ha incidido, insistiendo en que "no es el momento más adecuado para hacer política partidista". "Estoy segura de que el PP se sentirá satisfecho y orgulloso y apoyará al Gobierno en todo lo relativo" a la cita, ha añadido.

Tanto Robles como el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también presente en la rueda de prensa, se han referido a la polémica existente por la ausencia de apoyo a la Cumbre de la OTAN de sus socios en el Gobierno, Unidas Podemos.

En este sentido, han incidido en que este tipo de citas involucran únicamente al jefe del Estado o del Gobierno y a los ministros de Exteriores y Defensa en todos los países participantes, no sólo en España. "España no diseña la cumbre", ha dicho el ministro.

En este contexto, Albares se ha declarado "sorprendido" por la polémica, insistiendo en que "este es el formato" y "siempre ha sido así". "Jamás he visto nunca ninguna duda al respecto", ha agregado, haciendo hincapié en que la celebración de la cumbre en España "es un éxito del país".

Fuentes del Ejecutivo explican que los titulares de carteras que no sean Defensa o Exteriores no tienen cabida en la cumbre y señalan que Robles, por ejemplo, no podría participar en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sería competencia de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La cumbre pretende que "los líderes aliados respalden "un nuevo Concepto Estratégico que guía la transformación de la OTAN durante la próxima década". En total, se espera la participación 44 delegaciones internacionales a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.